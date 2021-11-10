İş Bankası Yeni Yıl Kredisi Başlattı, Ödemeler 2022 Yılında Başlıyor

Bankaların yeni kredi kampanyalarından biriside, yeni yıl kredileridir. Bu sene koronavirüs yüzünden bu kredi kampanyaları daha önceden başlamaktadır. Çünkü alacağınız yeni yıl kredilerinde ilk taksit ödemesini en yakın 2022 yılında ödemeye başlayacaksınız. Ayrıca bu kredilerde, pandemi devam etmesi durumunda 3 ay erteleme sonrasında bir 3 ay daha erteleme imkanı yapılmaktadır.

Banka 50.000 TL’ye kadar sizlere kredi verecek ve bu kredileri hemen kullanmanıza olanak sağlayacaktır. İş Bankası 36 ay vadeli verdiği yılbaşı kredisi ile birlikte sizlere daha kolay kredi kullanma şartları sunacaktır. Banka şubelerinden ve internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru sonucuna göre bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Kredi onayı almak isteyenler ve bu krediyi kullanmak isteyenler için aşağıda kredi detayları hakkında bilgiler verdik. İşte iş bankası yeni yıl kredisi kampanyası ve detayları…

İş Bankası Yeni Yıl Kredisi Onayı Almak İçin Şartlar Nedir?

İş Bankası üzerinden yeni yıl kredisi almak istiyorsanız, kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olarak kredi kullanabileceksiniz. İş bankası diğer bankalara nazaran, daha sert kredi şartlarına sahip bir bankadır. Bu sebeple kredi kullanacak olan kişinin banka sicilinin de temiz olması gerekmektedir. Eğer banka sicilinizde sıkıntı varsa, İş bankası hemen kredi sonucunuzu olumsuz olarak verecektir. Kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişiler, online olarak kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca bankadan kredi alacak kişilerde 1200 üzerinde kredi notu varsa kredi başvurusu yapabilirler.

İş Bankası Yeni Yıl Kredisi Başvurusu

İş Bankası kredi başvurusu banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılabilir. Eğer bankaya gidecek zamanınız yoksa, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Ayrıca iş bankası kendi bankasında hesabı olan kişilere 36 ay vadeli olarak internet bankacılığı, iş cep uygulaması üzerinden de kredi vermektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde uygun faizlerle kredi alacaksınız. Online kredilerde avantajınız, kredinizin hemen hesaba yatacak olmasıdır. Aldığınız kredilerde ilk taksiti 3 ay ertelemeli yapabilirsiniz.