İş Bankası Yeni Kampanyasını Paylaştı! İş Cep Uygulaması Kredisinde 3 Ay Erteleme ve 50.000 TL Kredi 

İş Bankası yeni kampanyasını paylaştı. İş Cep Uygulaması Kredisini sundu. 3 ay ertelemeli 50 bin lira tutarlı kredi imkânı tanınıyor. İş Cep uygulaması kredisi başvurusu yaparak şubeye gitmeden hesabınıza krediyi aktarabilirsiniz.

Günümüzde artık banka şubelerine gitmeden kredi almak için işlem yapılabilmekte. Anında para ihtiyacı olduğu zamanlarda bankaların ihtiyaç kredilerine başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. İşbank tarafından başlatılan kampanyada online kredi kampanyasına katılım sağlayarak krediyi kullanabilirsiniz. Her banka kendine özgü kampanya düzenleyerek müşterilerini arttırmaya çalışıyor. Online kredi kullanmak için bankada hesabın bulunması gerekir. Kredi onayı alındığında internet bankacılığı ile kredinizi kullanabilirsiniz.

İş Cep Kredi Başvuru Şartları

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin kredi puanının yüksek olması gerekir. Banka kredi notu düşük olanların İş Cep üzerinden kredi kullanma şansı bulunmaz. Kredi onayı almak isteyenler en kredi notunun 1350 ve üzerinde bulunması gerekir. Bunun yanı sıra güncel kredi kartlarında ve kredilerde gecikmeler mevcut ise onay alamayacaksınız. Kredi başvurusunda bulunmak için bankanın ön plana çıkardığı şartları benimsemek gerekir. İcralık durumda olan ya da avukatlık olan kişiler kredilerden faydalanamaz. Sistem üzerinden banka onayı verildiği için kredi skorunun yüksek olması gerekir.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Cep üzerinden başvuruda bulunmak isteyenler, bankanın internet bankacılığından ya da mobil uygulamadan giriş yaparak başvuruda bulunabilir. Kredi kullanmak isteyenler uygulama üzerinden girdikten sonra kredi başvurusu bölümünden kredi başvurusu yapabilir. İş Cep üzerinden alınacak krediler ile ilgili olarak banka değerlendirme yaparak başvuru sahibine bilgi verir. Değerlendirme sonucu onay alınması halinde banka, kredinizi hesabınıza aktarır. Banka üzerinden kredi kullanan vatandaşlar, 36 ay vadeli ve ilk ödeme 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir. Bunun yanı sıra kredi ödemelerinizi alınan maaş gününe göre de ayarlanabilir. Alınabilecek kredi tutarı en fazla 50 bin lira kadar belirlenmiştir. Daha yüksek meblağlı ihtiyaç kredisi kullanmak için en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz.