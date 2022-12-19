Son dakika... Emekliye 19340 TL Ödeme Verilecek! Banka ATM ve IBAN Üzerinden Alınıyor.

Emekli maaş hesapları üzerinden yeni bir kredi haber verildi. Emekli maaşı alan kişilere bankalar uygun faiz oranları ile birlikte 19340 TL ödeme verecek. 36 ay vadeye kadar alacağınız 19340 TL ödemelerde, emekli maaş hesaplarınız üzerinden kredi ödemesi alabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olan herkes, bu kredi kampanyasına katılabilir ve onaylanan krediyi banka şubelerinden de hemen kullanabilirler. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer tüm kamu bankalarından işlem yapılmaktadır.

19340 TL ÖDEME

19340 TL ödeme almak için başvuru yapacak olan kişilerin, emekli maaşları Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde olması gerekiyor. Yapılacak olan başvurularda banka kredi sicili sorgulaması, tc kimlik numarası üzerinden yapılır ve onay almanız durumunda da hemen ne kadar onay aldığınız gösterilir. Başvuru yapacak olan kişilere bankalar belirli şartlara uygun olması durumunda onay vermektedir.

19340 TL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

19340 TL ödeme için başvuru yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek kimlikle başvuru yapabilir. Daha önce Ziraat bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden kredi kullanmanız durumunda ise, banka sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecektir. Uygun faizlerle kullanacağınız bu kredileri, bankalara gitmeden de internet bankacılığı uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz. 19340 TL ödeme almak isteyenler banka müşterisi olmaları durumunda ayrıca daha uygun faizlerle de kredi kullanacaklardır. Bu krediler banka müşterisi olan kişilere özel olarak verilmektedir.