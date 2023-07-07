Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bir kampanya, 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilir ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvurularınızı gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, ev hanımları da dahil olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik bu kampanyalar kapsamında kredi ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak gerçekleştirebilmektedir. Nakit ihtiyacınız olduğunda, şubelere gitmeden bankaların mobil uygulamalarını veya cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurunuzu yapabilir ve onaylanan kredileri hesabınıza yatırarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu kampanyalar dahilinde 36 aya varan vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara kasım ayı sonuna kadar destek verilecek ve ödemeler İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası aracılığıyla uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi Bankası ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, mobil uygulama veya SMS aracılığıyla kolayca başvuru yapabilirler. Cep telefonunuzdan "bireysel" yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazıp tekrar boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz yeterlidir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşların acil ihtiyaçları olduğunda, başvurularının sonuçları 3 dakika içinde cep telefonlarına gönderilir ve kredi onayı hakkında bilgilendirme yapılır.

İş Bankası ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, İş Cep uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. İş Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için şubelere gitmeniz gerekmemektedir. Başvurunuzu mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak daha önce banka şartlarına uygun bir şekilde kredi almışsanız, kimlik belgenizle birlikte şubelere giderek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan gelir belgesiz nakit kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanyalardan faydalanarak acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ancak kredi kullanmadan önce faiz oranları, vade seçenekleri ve ödeme koşullarını dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir.