KOSGEB Destek Ödemeleri İle İşinizi Kurmak Artık Çok Daha Kolay! 100.000 TL Anında Cepte. Yeni dönemde gelişim gösteren olumsuz ekonomik problemlerden sonra işini kaybetmek zorunda kalan ya da kendi kaderini kendisi belirlemek isteyen ve bu nedenle de kendi dükkanını sahip olmak isteyen vatandaşları KOSGEB tarafından müjdeli haber geldiği. KOSGEB 2022 Nisan ödemeleri sürüyor. 100 bin TL tutarında geri ödemesiz nakit destek ödemelerini almak için KOSGEB sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Destek Ödemeleri 2022

Ülke içi istihdamı artırmak ve böylece üretiminin artmasını sağlamak hedefi doğrultusunda geliştirilmiş geri ödemesiz ve geri ödemeli nakit destek programları ile gündeme gelen kamu kurumlarından KOSGEB, yeni dönem içerisinde de Kendi işinin sahibi olmak isteyen yurttaşlara nakit destek ödemelerini sağlayacağını açıkladı.

2022 KOSGEB Girişimcilik Destek Başvuru Şartları Neler?

KOSGEB tarafından geliştirilen 100.000 TL tutarı girişimcilik destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapmaları gereken koşullar şu şekilde;

· KOSGEB kaydının oluşturulması,

· KOSGEB girişimcilik kursunun tamamlanması,

· KOSGEB girişimcilik kursu bitirme sertifikasının alınması,

· İş projesinin hazırlanması

Kendi dükkanını açmak, kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak KOSGEB kaydını oluşturmaları ve daha sonrasında ise girişimcilik ile ilgili verilen kurstaki temel eğitimleri almaları gerekir. Eğitim sonucunda kendilerine bir kurs bitirme sertifikası verilecek ve böylece iş projesinin hazırlanması devreye sokulacak. Örneğin normal bir berber dükkanının açılması için dahil KOSGEB tarafından destekler sağlanmaktadır. 100 bin TL'lik nakit destek programı ile vatandaşlara, hangi iş kolunda faaliyet gösterecek derse o açıdan harcamalarını çok öyle bir şekilde yerine getirebilecek.