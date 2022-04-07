65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dilekçe Vermesi Halinde 1084 Türk Lirası Yaşlılık Maaşı Alacak: Emekli olarak, ihtiyarlığını finansal manada birazcık da olsa garanti altına almak, çalışma hayatına sahip olmakta olan her vatandaşın en büyük düşleri içinde yer alıyor. Fakat SGK’nın belirlemiş olduğu sigortalılık zamanı, prim ödemesi ve yaş koşulunu sağlamayan yurttaşların emekli olma olası değildir. Bu halde devreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girmektedir.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırlarında yaşamakta olan ve türlü konularda şanssız sayılan yurttaşlar için birkaç sosyal yardım çeşitleri iyileştirmektedir. Bu yardımların başında da 65 yaşını tamamlamış, kendi gereksinimlerini karşılayamayacak halde olan ve herhangi bir sosyal teminatı bulunmayan ihtiyar yurttaşları içine alan ihtiyarlık maaşıdır.

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Yaşlılık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısmından tasarlanmış olmakta olan sosyal yardım çeşitlerinden biri olmaktadır. Bu yardım çeşidinde, yaşı ve fiziksel hali gereği iş gücü azalmış olmakta olan 65 yaş üstü yurttaşlar hedef alınmaktadır. İlgili toplulukta olmakta olan ve gereksinim sahibi olduğunu kanıtlayan her yurttaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısmından tasarlanmış olmakta olan ihtiyarlık maaşı yardımını almaya hak kazanıyor.

Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Yaşlılık maaşı alabilmek için ilk önce gereksinim sahibi olduğunu ispatlamak ve 65 yaşın üstünde olmak gerekiyor. Ayrıyeten SGK veya herhangi bir kuruluştan da emekli maaşı almıyor olmak gerekiyor. Bu koşulları sağlayan yurttaşlar bir dilekçe ve T.C. kimlik kartları ile bağlı oldukları il Müdürlüklerine veya Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına müracaat yapabiliyorlar.

Yaşlılık Maaşı Ne Kadar?

Yaşlılık maaşı, yılbaşında açıklanan 2021 enflasyon istatistikleri ve asgari ücret zammı doğrultusunda yeniden hesaplanmıştır. Yeni devrenin ihtiyarlık maaşı tutarı bin 84 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Genel anlamda bu oran oldukça fazla insan tarafından alınmaktadır. Yaşlılık maaşını hak etmiş olan insanlar bu maaş ile oldukça farklı ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Bu durum genel anlamda yaşlılar tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alması ile dikkat çeken bir durum olmaktadır. Genel anlamda asgari ücrete ikinci zam yapılırsa yaşlılık maaşına ikinci zam yapılacaktır.