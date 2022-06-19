Emekli için son karar! Tek kalemde tüm borçları kapatılacak!

Emekli olan kişiler için yeni bir duyuru yapıldı! Başvuru yaparak daha önce ihtiyaç kredisi verilen şartlar dahilinde, artık borçlar da kapatılarak işlem yapılacaktır. Emekli maaşı aldığınız bankanın sizin için hazırladığı ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi limiti ile birlikte, 2 kredi bir arada olacaktır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, diğer tüm bankaların da bu kampanyalar için çalışma yaptıklarını biliyoruz. Kredi alacak kişilere, 36 ay vadeye kadar verilecek borç kapatma kredisi 50.000 TL olarak işlem yapılmaktadır. 50.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza yatırabileceğiniz yeni kampanya olan bu borç kapatma kredisi için emekli maaş müşterisi olmanız şarttır!

Emekli maaş müşterisi olan kişilere, uygun faizlerle kredi verileceği ve güncel olan tüm borçların kapatılacağı yeni kampanya için hangi bankalardan kolay onay alırsınız, sizler için araştırdık! İşte detaylar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank

Emekli olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında kamu bankaları geliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli maaşını kendi bankasından alan veya bankaya yeni maaş taşıması yapan kişilere, maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi ve içinde borç kapatma kredisi veriyor. Eğer borçlarınızı kapatmak için başvuru yaparak kredi ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız, bankaya gitmeden işlemlerinizi yapamıyorsunuz. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile işlem yaptırmaktadır. Bu şekilde kredi başvurusunu yapacak olan kişilere, hemen sonuç verilmektedir.

Akbank

Emekliye son zamanlarda yeni kampanyalar yaparak gündem olan Akbank, 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Banka şubelerinden kimlik ve gelir belgenizi verdiğinizde, eğer maaş taşıma işlemleri yaptıysanız sizlere hızlı ve anında krediler 5 dakika içinde sunulmaktadır. Kredi alacak kişiler için yapılan bu yeni kampanyada kredi onayı almak istiyorsanız, başvurunuzu 5 dakika içinde yapabileceğiniz kredi kampanyası olan Akbank SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli SMS kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.