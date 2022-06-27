Emekli, Ev Hanımı ve Çalışan Kişilere, Banka Skoruna Göre 70 Bin TL Anında Kredi Ödemesi Başladı

Emekli ev hanımı ve çalışan kişilere 70.000'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandıktan sonra vatandaşlar bu kredileri nasıl alabilecekleri hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. 70.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan bankalar banka kredi puanına göre sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile sizlere gönderecektir. Banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların en yakın banka şubesine giderek de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz. 70.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunu yapabilir isterse de cep telefonu üzerinden SMS atarak bankadan kredi kullanabilir.

Denizbank yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kendi bankasından maaş almaları ile birlikte vatandaşlara SMS ile kredi imkanı haricinde mobil uygulama üzerinden de kredi vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından atacağınız ücretli mesaj ile birlikte anında kredi onayınızın ne kadar olduğunu görebilecek onaylanan tutarı hesabınızın olması durumunda da Denizbank mobil uygulaması üzerinden kendi hesabınıza yatırabileceksiniz.

70.000'ye kadar SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

70.000'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirmek isteyen kişilere 50.000 TL onay vermektedir. 70.000 TL kredi onay alacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir ve kredi kullanabilirler.