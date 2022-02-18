İş Bankası Müdürü Açıkladı! Bankadan Daha Önce Hesabı Olanları İlgilendiren Bu Haberde 15.000 TL İçin Son Şans. İş bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında kredi kullanacak olan vatandaşların banka müdürü tarafından on beş bin TL'ye kadar kredi onayı verileceği açıklandı.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, İş Bankası üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyalarında hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek ve 36 ay vadeli krediyi, dilerse banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman kullanabilecekler.

İş Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda düşük faiz oranları ile 15 bin TL gelir belgesiz olarak kredi alabiliyor. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu için krediyi alacak olan vatandaşların banka kredi notu: 1350 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, İş Bankasının başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek ve acil ihtiyaçlarını üç ay ertelemeli olarak kullanacakları ihtiyaç kredisiyle giderebileceklerdir.

İş bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

İş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kredi başvurunuzu buradan yapabilirsiniz. Bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredileri başvurusunda iş bankası yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka müdürü, onayla, sizleri on beş bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunmaktadır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderken kimliklerini ve gelir belgelerini yanında götürmeleri gerekmektedir.

İş bankası müşterisi olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresiyle birlikte banka şubelerine gitmeden de yedi gün yirmi dört saat ihtiyaç kredisi başvurusunu, bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilecektir. iş cep uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka müşterisi olmanız durumunda kredi onayı alabilir ve onaylanan krediyi de yine kendi banka hesabınıza hızlı birşekilde aktarabilirsiniz. Kampanya detaylarını ve faiz oranlarını resmi internet sitesine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.