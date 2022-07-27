İş Bankası Kendi Müşterileri İçin Duyuru Yaptı! Yaptığınız Alışverişlerde 400 TL İndirim Olacak

İş bankası yeni kampanyasını internet üzerinden duyurdu. İş bankası kendi bankasında kredi kartı ve bankamatik kartı olanlara yeni kampanya açıkladı. Özellikle bu yıl içinde tatil planı olan müşteriler için yeni bir fırsat açıklandı. Kampanyaya katılacak olan kişilere 400 TL'ye kadar indirim verilecek. İş bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile birlikte, tatilbudur.com üzerinden İş bankası kredi kartı veya bankamatik kartınız ile tek seferde ödeyeceğiniz 7000 TL ve üzerindeki tatil alışverişinize 400 TL indirim yapılacaktır.

Kampanyaya katılmadan önce 22 Haziran ve 26 Eylül arasında Maximum mobil uygulaması üzerinden kod almanız ve tatilbudur.com sitesinde yapacağınız alışverişlerde bu kodu girerek ödemenizi tamamlamanız gerekmektedir. 7000 TL üzerinde taksitli veya peşin alışverişlerinizde seçili oteller için 400 tl indirim alabileceksiniz.

Kampanya kodları sadece Tatilbudur.com web sitesi, mobil uygulama, acenteler ve çağrı merkezi üzerinden 22.06.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında yapılacak olan konaklamalarda ve 26.09.2022 tarihine kadar olan satışlarda geçerlidir. Ayrıca bu kampanyaya katılacak kişilere banka 4 gece ve üzerinde konaklama yapma işlemleri sonrasında hediye indirim vermektedir.

İŞ BANKASI TATİL KREDİSİ

İş bankası ayrıca tatile gidecek olan bireysel müşteriler için tatil kredisi vereceğini duyurdu. Tatil kredisi adıyla alınacak olan bu kredilerde banka 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Banka hesabı olan kişiler İŞ CEP uygulamasına giriş yaparak hemen kredi başvurusu yapabilirler. Bu şekilde kredi notu uygun olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. İş cep uygulaması üzerinden ayrıca düşük faizli ve masrafsız kredi alabileceksiniz.