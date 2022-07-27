EYT ile ilgili çalışmalar devam ediyor, EYT ne zaman çıkacak! Belli oldu mu?

EYT bekleyenler için verilecek olan müjdede geri sayım başladı. EYT ile ilgili hükümet kanadında çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi için 3 formül ön planda tutulacak. Yapılacak olan EYT düzenlemesi için özel çalışma grubu kuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işleri eline aldı. EYT için hızlı çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalardan çıkan formüller ise yaş sınırının düşürülmesi ve prim şartlarının düzenlenmesi geliyor.

EYT İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

EYT bekleyenler bilindiği gibi 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gün sayısını dolduran ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışan kişiler oluyordu. Şimdi çıkacak bu yeni yasaya göre bu şartın kaldırılacağı konuşulmaktadır. Eğer 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortanız varsa şart aranmayacak. Buna göre daha erken yaşlarda da emeklilik olabilecek. Bu işlem yapılırsa Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi emekli olabilecek.

Erkeklerde 25 yıl ve 9000 prim günü, kadınlarda ise 20 yıl ve 7200 prim gününün tamamlanması ve yaş şartına bakılmadan emeklilik hakkı tanınması ise masada yer alan diğer bir formül olarak öne çıkıyor.

2022 BİTMEDEN EYT OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan özel grup EYT ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Masada tüm işlemler ve olacaklar hesaplaranarak inceleniyor. En uygun formül bulunduktan sonra bu karar sendikalar ile görüşülerek onay verilmesi halinde meclise sunulacak. Emeklilikte yaşa takılan kişiler için ise son imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atacak. 2022 yılı bitmeden EYT çözülecek...