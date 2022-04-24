İş Bankası İş Cep Uygulamasından TC Kimlik Numarasına Göre 5000 TL Ödeyecek! Nakit isteyenlere müjde. Bankadan hemen şartlara uygun olan kişiler 5000 TL ödeme alabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara işbankası kendi iş cep uygulaması üzerinden mobil uygulama aracılığıyla ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır. İş bankası iş cep uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bu banka üzerinden nakit kredi kullanabilir.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada bireysel müşterilerin kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra değerlendirmelere, kimlik numaraları üzerinden yapılarak kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda onay verilmektedir. Son dakika kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapacak olan işbankası beşbin TL ye kadar vermiş olduğu kredi ödemelerinde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturma imkanı da sunmaktadır.

İş Bankası 5000 TL Ödeme

İş bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden hemen internet bankacılığı uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusunu yapabilirsiniz. 5 bin TL iş bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsa, banka şubesine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekmektedir.

İş bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya size en yakın banka şubesine giderek şifre oluşturma, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve daha sonra iş cep uygulamasına girerek buradan nakit kredi kullanabilirsiniz. İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonuç alabilecektir. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler ise bankanın resmi internet sitesinde yazan kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurusunu banka şubesinden yapabiliyor.