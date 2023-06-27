İş Bankası son dakika duyurusuna göre, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara online olarak 40.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu kredilerde 1.65 faiz oranıyla 36 ay vade seçeneği ve 3 ay erteleme imkanı bulunmaktadır. Kredi talebinde bulunanlar, İşcep uygulamasını kullanarak banka şubesine gitmeden bu kredileri hızlıca kullanabilecekler. İş Bankası'nın sunduğu bu detayları paylaşalım.

İş Bankası Online Kredisi için Müşteri Olmanız Gerekiyor

İş Bankası üzerinden verilen online kredilerden yararlanmak için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Maaş alma şartı aranmasa da İş Bankası'nda bir hesabınızın bulunması, online olarak kredi başvurusu yapabilmenizi sağlar. İş Bankası, devlet bankası olarak hizmet vermektedir ve müşterilerine sunduğu güncel kredi kampanyalarını İşcep uygulaması üzerinden takip etmelerine olanak sağlamaktadır. İşcep veya internet bankacılığı aracılığıyla kredi başvurusu yapanlar, hızlıca 40.000 TL'ye kadar onay alabilirler. Ancak bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir.

İş Bankası İşcep Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

İş Bankası üzerinden İşcep kredisi başvurusu yapacaksanız, onay almanın nasıl gerçekleşeceğini bilmek önemlidir. Her başvuru yapanın krediyi onay alma garantisi bulunmamaktadır. Banka, başvurunuzu aldıktan sonra değerlendirme yapacak ve kredi notunuzu inceleyecektir. Kredi notunuzu önceden sorgulamak isterseniz, İş Bankası internet bankacılığı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi notunuz 1400 ve üzerinde ise, 40.000 TL'ye kadar online kredi alma imkanınız bulunmaktadır.

İş Bankası müşterisi olmanız durumunda kullanabileceğiniz bu kredilerde, banka ayrıca kredi geçmişinizi ve avukatlık durumunuzu inceleyecektir. Kredi başvurusu için şartlar uygunsa, hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

İş Bankası 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparken, müşteri olmanız durumunda gelir belgesi sunmadan ve banka şubesine gitmeden online olarak kredi alabilirsiniz. Bunun için İşcep uygulamasına giriş yapmalı ve Hızlı Kredi bölümüne gelerek ihtiyaç duyduğunuz tutarı girmeniz gerekmektedir. Başvurunuz kısa sürede değerlendirilip size onay mesajı gönderilecektir. Eğer istediğiniz limitin altında bir onay alırsanız, kredi limitinizi yükseltmek için banka şubesine evraklarınızla başvurabilirsiniz. İş Bankası, ihtiyaç kredilerinde bu hizmeti sağlamaktadır. Konut veya taşıt kredisi gibi diğer kredi türlerinde başvuruda bulunacak kişilerin, banka şubesine evraklarını götürmeleri gerekmektedir.