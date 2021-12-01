İş Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapmanız Gerekiyor, Son Dakika

İş Bankası hesabı olan kişiler için uyarı geldi. İş Bankası hesabınız üzerinden işlem yapabileceğiniz yeni bir nakit kampanyası olan 10.000 TL düşük faizli gelir belgesiz nakit kampanyası için başvuru zamanı azalıyor. İş Bankası hesabı olan kişilere verilecek olan bu destek kampanyasına katılmak isteyen kişiler 10.000 TL düşük faizli ve gelir belgesiz olarak işlem yapmak istiyorsa bankanın İşCep uygulamasını kullanması gerekiyor. Bankadan yapılan açıklama sonrasında İş Bankası yeni vereceği bu kampanyadaki süreyi ay sonuna kadar uzattı. 10.000 TL düşük faizli ve masrafsız olarak kredi kullanmak isteyen kişiler yılbaşına kadar İş bankası'nın İşCep uygulamasına girerek başvuru yapabilir.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında sizlere hemen sonuç verilecek ve ne kadar kredi onayı aldıysanız o para banka şubesine gitmeden hesabınıza yatacak. İş Bankası hesabı olan kişiler İşCep uygulaması üzerinden işlem yapmak istiyorsa 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli 50.000 TL'ye kadar nakit kampanyasından da faydalanabiliyor.

İş Bankası başlatmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişileri belirli şartlar dahilinde işlem yapacak. İş Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar İş Bankası hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte İşCep uygulaması aracılığı ile başvuru yapabilir. İş Bankası hesabı üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte İşCep uygulamasına girersiniz sadece kredi değil diğer tüm bankacılık işlemlerinizi de 7gün 24saat buradan yapabilir ödemelerinizi takip edebilir ve banka hesabınızı İstediğiniz zaman sorgulayabilirsiniz.

İş Bankası başlatmış olduğu bu kampanyayı ay sonuna kadar verecek olması duyurusu yapıldı. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınacak İş Bankası hesabı olmayan vatandaşlar banka şubesi aracılığı ile kredi kullanacak.

Size en yakın İş Bankası şubesine giderek banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir kim gelir belgesi ve İş Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yüksek limitli nakit kampanyalarından faydalanabilirsiniz. İş Bankası ve şubeler üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi notu 1350 ve üzerinde olması gerekiyor.