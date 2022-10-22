İş Bankası hesabı olanlar 6 gün içinde işlem yapın, TC kimlik ile yapılıyor

Son zamanlarda bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi vermeye başladı. İş Bankası özellikle kendi bankasında hesabı olan kişilere işlem yaparak düşük faizli kredi vereceğini duyurdu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada tüketici kredisi almak için 6 gün içinde iş Bankası hesabınız üzerinden işlem yapmanız isteniyor. Bunun sebebi ise banka bu süre içinde düşük faizli kredi ödüyor.

50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler iş Bankası iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredi 36 ay vadeli olarak, kendi iş Bankası hesabınıza yatacak.

İş Bankası kredi başvurusu

Kamu destekli banka olan iş Bankası yaptığı çalışmalar ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi vermeye devam ediyor. 50000 TL ve üzerinde olan tüm kredi ihtiyaçlarınızı iş Bankası üzerinden halledebilirsiniz.

İş Bankası üzerinden kredi kartı ve banka hesabı bulunan kişiler bankaya gitmeden iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. İş Bankası kredi başvurusu yaptığınızda başvuru şartlarına uygun olan kişiler hemen sonuç alacak ve bu sonuca göre kredi kullandıracaktır.

İş Bankası kredi başvurusu yaptığınızda size özel faiz oranlarından yararlanmanız için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. İş Bankası acil kredi başvurusu yaparak, en kolay şekilde kredinizi hesaba atabileceksiniz. Uygun kredileri alacak kişilerin bireysel müşteri olması ve ya emekli olması durumunda emekli maaşını iş Bankası üzerinden alması gerekmektedir. Bu belirtilen şartlara uygun olan kişiler ekim ayı sonuna kadar düşük faizli kredi bu bankadan kullanabilirsiniz.