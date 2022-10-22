Emekliye Ekim sonuna kadar 230.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak! Bu karar herkesi şaşırttı

Emekli maaşı alan herkesi ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle krediler verilecek. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle işlemlerini yapacaklardır. Nakit kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerini yapacak olan kişilere uygun faizlerle krediler ödenecektir. Kredi notu uygun olan ve banka kredi sicili temiz olan herkes, başvurusunu yaparak bu bankalardan kredi alabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız, 230.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredileri istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Nakit kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, 230.000 TL krediyi aşağıdaki bankalardan alacaklardır.

KREDİ BAŞVURUSU YAPILAN BANKALAR

Ziraat Bankası nakit kredi için bankadan emekli maaşı almanızı istiyor. Nakit kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, kredileri hesaplarına atıyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere hemen işlem yapılıyor. Nakit kredi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu yaptıktan hemen sonra, hesabınıza yatacak para düşük faizli olacak. Ziraat bankası 50 bin TL üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesinden işlem yapabileceklerdir.

Garanti bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak işlemlerde, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle işlem yapılır ve kredi kullandırılır. Nakit kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesinden işlemlerinizi gerçekleştiriniz. Uygun faizlerle kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilmektedir.

Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasına giriş yapın ve buradan dilediğiniz limitlerde kredi kullanın.