İş Bankası, Fibabanka ve Garanti Bankası 60.000 TL kredi kampanyası başlattı, Yıl sonuna kadar devam edecek. 60.000 TL'ye kadar başvuru yapan kişiler hemen onay alacaklar. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler Fibabanka, İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Fibabanka, İş Bankası ve Garanti Bankası yeni yaptıkları bu kredi kampanyası ile birlikte 2021 yılına yeni yıl kredisi kampanyası olarak başlamıştır. Sizlerde bu kredileri kullanarak kredilerinin özelliği olan 3 aylık ertelemeyi yapabilirsiniz. İlk taksit ödemeniz de yapabileceğiniz bu 3 aylık erteleme ile birlikte toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.

12 ay vadeli olarak kredi kullansanız bile ilk 3 ay taksit erteleme yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilmeniz için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi banka kredi puanı kredi puanı düşük olan kişiler maalesef onay alamaz. Ayrıca diğer bankalardaki ödemelerinizde de sıkıntı yoksa sizlere hemen onay verilir. İcralık ve avukatlık olduğunuz bir durum varsa kredi kullanamazsınız.

Fibabanka 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Fibabanka üzerinden 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar yapılan bu kredi başvurusu sizlerin kredi puanına göre onay verilir. Kredi puanı düşük olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak kredilerini şubeler üzerinden kullanacaklardır. Size en yakın Fibabanka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve bu başvuru sonucunda kredinizi kullanabilirsiniz. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Eğer internet üzerinden veya mesaj atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın yöntemlerini kullanmanız gerekiyor. Bunun için TC kimlik numaranızı 34 22'ye mesaj atarak SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet sitesine girerek de buradan kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Bu yöntemler ile birlikte yapılan kredi başvuruları genellikle anında sonuçlanmaktadır.

İş Bankası 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün. Banka 36 ay vadeye kadar sizleri bu krediyi düşük faiz oranları ile birlikte veriyor. İş Bankası 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedirler. İş Bankası üzerinden alacağınız 60.000 TL ihtiyaç kredileri ayrıca İş Cep uygulaması üzerinden de veriliyor. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız bu kredileri banka şubelerine gitmeden kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası 60.000 TL ihtiyaç kredisi

Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek sadece kimliğinizi verip 60.000 TL için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Ayrıca bankanın internet sitesi, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Garanti Bankası mobil uygulamasını kullanan ve bankanın müşterisi olan kişiler kredi başvurusunda onay aldıkları zaman 60000 TL'yi anında hesaplarına atabilirler. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz.