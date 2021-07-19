Son Dakika: Çok Hızlı SMS Atarak Hemen Ne Kadar Onay Aldığınızı Göreceğiniz Son Kampanyayı 4 Banka Duyurdu. SMS kredi alarak sizlerde ihtiyacınızı karşılayacaksınız. 4 Bankadan hızlı sms kredi kampanyası başladı. 4 bankadan hızlı bir şekilde sms kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapacağınız bankalardan sms kredi başvurusu nasıl yapılır ve SMS kredi başvuru şartları nelerdir sizleri bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

İhtiyaç kredilerinde en kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi mesaj atarak ne kadar onay aldığınızı gösteren kredilerdir. Bu kredi kampanyalarını katılmak istiyorsanız cep telefonunuzdan mesaj atarak onay alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler eğer kredi notu yüksek olması durumunda bu kredileri hızlı bir şekilde alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri banka şubesinden veya internet bankacılığından kullanabiliyor Bunun için ilk olarak SMS onay almanız gerekiyor.

QNB Finansbank SMS kredi kampanyasını duyurdu, hemen başvuru alıyor

SMS kredi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen bankalardan bir tanesi Finansbank'tır. Ülkemizde ilk mesaj ile kredi başvurusunu çıkartan bu banka hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaptırarak sizleri anında sonuç veriyor. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu sonucu onaylı olan kişiler banka şubelerinden sadece kimlikleri ile birlikte bu kredileri alabilmektedirler. QNB Finansbank SMS kredi başvurusu 36 ay vadeye kadar verilmektedir. İlk üç ay ertelemeli olarak kullanacağınız bu krediler de eğer banka müşterisi olmanız durumunda onaylı SMS kredinizi internet bankacılığı üzerinden bankaya gitmeden hafta sonu dahil kullanabilirsiniz.

Akbank SMS kredi başvurusu ile sonuç 5 dakikada verilecek

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler Akbank üzerinden de SMS kredi başvurusu yapabiliyor. Size uygun olan banka şubelerinden onaylı olan SMS krediniz kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak mesaj atmanız gerekiyor. Kredi yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazın 44 25 numarasını gönderin.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda hemen sizlere sonuç gelecek. Kredi onayı aldığınızda da bu krediye yakın Akbank şubesinden kullanabileceksiniz.

TEB sms kredi başvurusu yapılıyor

TEB Bankası üzerinden de cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek buradan kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Bunun için t.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndermeniz yeterlidir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra başvurunuz onaylanacak ve en yakın banka şubesinden kredinizi kullanacaksınız.

Aktif Bank SMS Kredi Başvurusu

Aktif Bank n-kolay kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler kredi notu düşük olması durumunda da bu banka üzerinden onay alabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra mesajı 3050 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere ne kadar onay verdiğini sms ile söyler. 36 ay vadeye kadar kullanılan bu krediler de onay almanız ile birlikte banka sizi arayacak ve iş adresinizde veya ev adresinizi de Aktif Bank SMS Kredi onaylık tutarı kullandırılacaktır.