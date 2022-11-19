İş Bankası en az 8.000 TL maaşla lise mezunu güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Bankası bağlamında gerçekleştirilen flaş açıklamalar geldi. En az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı için detaylar geldi. "Özel Emniyet Görevlisi konumundaki ekip arkadaşlarımız, çalışma alanlarımız olan Şubelerimizin, Genel Müdürlük binalarımızın, Bölge Müdürlüğü binalarımızın ve başka fiziki iş süreçlerimizin korunmasından mesul olarak vazife yaparlar" başlığı ile yayımlanan son dakika açıklamasında başvuruların internet üzerinden başladığına değinildi. "https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ozel-guvenlik-gorevlisi--erkek--19-aralik-2022-2022GUV2" adresi üzerinden yayımlanan son dakika açıklamasında bu adres üzerinden müracaatların yapılabileceğine yer verildi.

İş Bankası kariyer sayfasında güvenlik görevlisi iş ilanı kısmına gittiğinizde soldaki menüde yukarıda gösterildiği gibi Hemen Başvur kısmına tıklamanız gerekmektedir. Buraya tıkaldıktan sonra karşınıza bir pencere açılacak. Burada şayet üyeyseniz üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz de üye olmanız gerekiyor.

İş Bankası güvenlik görevlisi alımı şartları