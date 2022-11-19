İş Bankası en az 8.000 TL maaşla lise mezunu güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları
Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan İş Bankası personel alımlarına tam gaz devam ediyor.
Türkiye İş Bankası bağlamında gerçekleştirilen flaş açıklamalar geldi. En az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı için detaylar geldi. "Özel Emniyet Görevlisi konumundaki ekip arkadaşlarımız, çalışma alanlarımız olan Şubelerimizin, Genel Müdürlük binalarımızın, Bölge Müdürlüğü binalarımızın ve başka fiziki iş süreçlerimizin korunmasından mesul olarak vazife yaparlar" başlığı ile yayımlanan son dakika açıklamasında başvuruların internet üzerinden başladığına değinildi. "https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/ozel-guvenlik-gorevlisi--erkek--19-aralik-2022-2022GUV2" adresi üzerinden yayımlanan son dakika açıklamasında bu adres üzerinden müracaatların yapılabileceğine yer verildi.
İş Bankası kariyer sayfasında güvenlik görevlisi iş ilanı kısmına gittiğinizde soldaki menüde yukarıda gösterildiği gibi Hemen Başvur kısmına tıklamanız gerekmektedir. Buraya tıkaldıktan sonra karşınıza bir pencere açılacak. Burada şayet üyeyseniz üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz de üye olmanız gerekiyor.
İş Bankası güvenlik görevlisi alımı şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazım
En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak lazım
19.12.2022 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış olmak(19.12.1994 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecektir).
Askerlik görevini tamamlamış olmak gerekiyor
Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak lazım
Son geçerlilik tarihi 19.12.2023 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak lazım
En az 175 cm boyunda olmak lazım
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olarak çalışabilmek lazım
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.