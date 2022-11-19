PTT 18 Yaş Üzerinde Olanlara Ödeme Yapacak! Bugün Başladı! Kimlikleriniz İle Alacaksınız!

PTT duyurdu! Nakit ihtiyacı olan herkes PTT şubelerine gitmeden de artık kredi onayı alabileceklerdir. Nakit kredi alacak kişiler, belirtilen kredi politikalarına göre işlemlerini hemen yapabilmektedirler. Nakit kredi almak istiyorsanız, 5 dakika içinde sonucunu öğreneceğiniz bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda PTT sizlere 5 dakika içinde Aktifbank ile birlikte yaptıkları kredi kampanyasından faydalanmanız için kredi ödemesi yapacaktır. Kredi notunuza göre işlem yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen ödeyeceksiniz.

PTT üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi sonucu verilmektedir. PTT ile birlikte kredi almak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda, kredi ödemeleri isterlerse ev veya iş adreslerinde de veriliyor.

PTT kredi başvurusu...

PTT kredisi en çok emekliler tarafından tercih edilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden emekli maaş hesabınıza kredi ödemenizi hemen alabilirsiniz. PTT kredisi kampanyasına katılmak için uygun faizlerle kredi alabileceksiniz. En uygun faizlerle kredi alacak kişilere, banka hemen sonuç verir ve bu sonuca göre kredi ödemelerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT sms ile sizlere kredi verecek.

PTT sms ile kredi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan kredileri de hesaplarınıza aktaracaksınız. Kredi notunuza göre işlem yapmak bu bankada çok fazla gerek duyulmasada banka yine de sizin banka sicilinizin temiz olmasını istemektedir.

PTT emekli maaşı hesabı üzerinden kredi alacaksanız, banka sizlere banka emekli hesabınızı PTT'ye taşımanız durumunda onay verecek ve bu şekilde kredi kullanmış olacaksınız.