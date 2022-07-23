İş Bankası emekliye 5 bin TL ödeme yapacak! Hesaplara geçecek! Ödemeler için başvuru yapmak yok

Emekli olan kişilere iş bankası üzerinden 5000 TL ödeme yapılmaktadır. Emekli maaşı alan ve bu emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerini yapacak olan kişilere, banka 5000 TL emekli promosyonu vereceğini açıkladı. İş bankası nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler için banka mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaktadır. Ayrıca bankadan da şubelerden de işlemler yapılarak emekli olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödemeler yapılmaktadır.

Emekli olan kişilere iş bankası duyuru yaptı!

Emekli olan kişilere işlem yapmak için hizmet veren İş Bankası, İş Bankası emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere işlem yapmaktadır. Her emekli olan vatandaşa bu ödemeler 5000 TL olarak verilmektedir. İş bankası emekli kampanyasını duyurduktan sonra, 5 bin TL'ye kadar ödeme vermektedir. Emekliler için promosyon kampanyasına katılmak isteyenlere 36 ay vadeye kadar ayrıca kredi işlemleri de yapılmaktadır.

Emekli promosyonu alacak kişilere banka, emekli maaşına göre ödemeler yapmaktadır. Bu şekilde şubelere gitmeden iş cep uygulaması üzerinden de maaşınızı iş bankasına taşıyarak başvuru yapabilirsiniz. Bu verilen tutarı almak için 3 yıllık olarak işlem yapacak ve 3 yıl maaş taşımama sözü vermeniz gerekmektedir.

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 – 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL verilecek.

İş cep uygulaması üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapmak istiyorsanız İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme adımları ile internet bankacılığı üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Maaş taşıdıktan sonra promosyon başvurusu için ise İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu adımları uygulanmaktadır.