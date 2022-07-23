Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Yeni Karar Alındı! 500 TL Ödeniyor!

İş Bankası’ndan Emekli Olanlar İçin Duyuru



Emekli maaşı alanlar için yeni bir duyuru yapıldı. İş bankası emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlar için yeni kampanyada yeni kararlar aldı. Emekli promosyon ödemeleri yapan bu banka, ayrıca ihtiyaç kredisi ve 500 TL hediye kampanyası yapacağını da duyurdu. İş bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler, eğer bir emekli yakınını bu bankaya maaş taşımaya ikna ederse, o kişi 500 TL ödeme alacak. Bu şekilde sizlerde aldığınız emekli promosyon ile ayrıca 500 TL ödeme alacaklardır. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek bu ödemeler için başvuru yapmak gerekmektedir.



Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?



Kampanyaya katılmak için 30 Eylül 2022 Maximum Mobil uygulamasına giriş yaparak buradan referans kodu almanız gerekmektedir. Bu referans kodu ile arkadaşınızın veya ailenizden birisinin maaşını İş Bankası'na taşıması durumunda hesabınıza 500 TL hediye edilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ve Referans Kodu ile 4402’ye SMS atarak kampanyaya başarılı katılım sağlayan her bir emekli yakını için 250 TL olmak üzere en fazla iki emekli yakını için toplam 500 TL Pazarama MaxiPuanı kazanılabilir.



İhtiyaç Kredisi Veriliyor



Emekli maaşını İş bankası şubelerine taşıyan kişilere ayrıca emekli promosyon imkanı da sunulmaktadır. Emekli maaşı hesabınız üzerinden işlemlerinizi yaparak aynı gün içinde sonuç alabileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ve gelir belgesi istenmeden sizlere kredi imkanı sunan İş bankası, yapacağını bu yüksek limitli kredilerden sonra borç kapatma kredisi de vereceğini açıkladı. Borç kapatma kredisi alacak kişiler, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabileceklerdir. Borç kapatma kredisi alacak kişiler ile ihtiyaç kredisi alacak kişiler, emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden bu işlemleri yapacaklardır.



Banka Kartı Olanlara 400 TL Veriliyor



İş Bankası kartı olanlara indirim kampanyası duyurusu yapıldı ve yapılan duyuruda kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı. İş Bankası’ndan alınan bilgilere göre, tatil planı yapacak müşteriler için bir fırsat sunduğu belirtildi ve Maximum özellikli kredi kartıyla ya da bankamatik kartıyla Tatilbudur.com’dan tek seferde yapılacak 7.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli otel rezervasyonlarında 400 TL indirim yapılacağı belirtildi. Yani bu indirim puan şeklinde 400 TL değerinde puan şeklinde hesaplara yatacak ve bir sonraki alışverişte 400 TL puan kullanılacak ve 400 TL cepte kalmış olacak. Söz konusu kampanya ise 26 Eylül’de sona erecek. Kampanyadan yararlanabilmek için Maximum Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlanması gerektiği belirtildi uygulamayı telefonunuza indirin: maximum.com.tr/indir. Katılımınızın ardından kampanya kodu ekranda görüntüleneceği ifade edildi.



Kampanyaya Dahil Olan Kartlar



Söz konusu kampanyaya “İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, Maximum Pati Kart, Maximum Genç Kredi Kartı), Bankamatik Kartları ve MaxiPara kartlar” dahil olduğu belirtildi. Ticari kredi kartları ve aidatsız kredi kartları ile yapılan işlemler, iptal, iade işlemleri ile MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmadığı belirtildi ve ek koşullar şöyle paylaşıldı:



İş Bankası 50.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



İş Bankası yaptığı kampanyalarda özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara öncelik tanımaktadır. Emekli maaşınızı İş Bankası şubelerinden alıyorsanız 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi imkânından faydalanabilirsiniz. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu krediler için banka başvuru şartlarına uygun olmanızı istemektedir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar kredi kullanmak için öncelikli olarak banka kredi puanı 1.350 ve üzerinde olması gerekiyor.