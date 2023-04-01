İş Bankası emekli maaşı alan vatandaşlara nakit ödeme vererek Acil para ihtiyacını giderecek

İş Bankası emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için İstediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emeklilerin başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırılarak hemen kullandırılacaktır.

İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan ve kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu yeni Kredi ödemelerinde başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların 7 gün içerisinde daha düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanabileceği haberi de verildi. İş Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri verirken nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara da hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatırarak kullandıracağı İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden destek vermektedir. İş Bankası İşCep uygulamasını kullanmak için banka müşterisi olmanız ve banka müşteri hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor.

İş Bankası şubelerine giderek Kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde ödemeleri gerçekleştirirken nakit kredi alacak olan tüm bireysel müşterilere de ihtiyaç kredisi olarak hesaplarına yapmış olduğu bu ödemelerden faydalanmaları durumunda kredilerini hesaplarına iş cep uygulaması üzerinden yatırmaktadır. 18 yaşından büyük olan herkes başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda İş Bankası üzerinden kredi puanı 1350 ve üzerinde olması halinde Onay alabilmektedir.