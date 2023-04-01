1 ve 5 Nisan arasında T.C kimlik numarası son rakamına göre 50.000 TL ödeme yapılacak

1 ve 5 Nisan arası içinde nakit ihtiyacı olan kişiler Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanya katılarak diledikleri zaman kredi ödemesi alabilecekleri bir kampanyaya başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde katılabileceklerdir. 1 ve 5 Nisan tarihleri arasında ihtiyaç kredisi için bu iki banka üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verecek olan bu bankalardan sizler de işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. 1 ve 5 Nisan arası tarihinde Yapı Kredi Bankası ve Akbank bireysel müşteriler için başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi ödemelerini belirli şartlara uygun olarak hemen hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde hesapları ödemeler yapılacak ve krediler hesaplar dahilinde işlemleri gerçekleştirilecektir. Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödemelerini hızlı bir şekilde verirken ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız sizler de 1 ve 5 Nisan tarihleri arasında yapacağınız bu kredi başvurusu sonrasında nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve nakit krediyi bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kullanabileceklerdir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için de kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin.