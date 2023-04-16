Resmi Gazetede Yayımlandı: Dask Sorunu Olmayacak!

Türkiye'de bir süredir devam eden deprem riski nedeniyle, ev sahiplerinin konutlarını DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kapsamında sigortalatmaları zorunlu tutulmuştu. Ancak, OHAL kapsamında yayımlanan yeni bir kararname ile DASK zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni düzenleme, Türkiye genelindeki tüm ev sahipleri için geçerli olacak. Bu kararnameye göre, artık ev sahipleri DASK yaptırmak zorunda değiller. Ancak, DASK sigortası yaptırmayan ev sahipleri deprem gibi doğal afetlerde maddi kayıplar yaşayabilirler.

DASK sigortası, doğal afetler nedeniyle oluşabilecek hasarların tamamını karşılamayabilir. Ancak, sigorta bedelinin düşük olması ve zorunlu tutulması nedeniyle, ev sahiplerinin olası bir deprem gibi doğal afet durumunda finansal olarak daha az zarar görmelerini sağlamaktadır.

DASK sigortası, ev sahiplerinin zorunlu tutulduğu bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem gibi doğal afetler nedeniyle oluşabilecek hasarların karşılanmasını amaçlamaktadır. Ancak, ev sahipleri istedikleri takdirde daha kapsamlı bir sigorta yaptırabilirler.

Yeni kararname, ev sahiplerine DASK sigortası yaptırmak zorunda kalmadan önce, sigortanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Doğal afetler nedeniyle oluşabilecek hasarlar karşısında maddi kayıplar yaşamak istemeyen ev sahiplerinin, DASK sigortası yaptırmaları tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, OHAL kapsamında yayımlanan yeni kararname ile DASK zorunluluğu kaldırıldı. Ancak, DASK sigortası yaptırmayan ev sahiplerinin deprem gibi doğal afetlerde maddi kayıplar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu nedenle, ev sahiplerinin doğal afetlere karşı kendilerini korumak için DASK sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.