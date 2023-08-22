İş Bankası, milyonlarca emekli müşterisine yönelik cazip promosyon ödemesi kampanyası başlattı. Ağustos ayında güncellenen ödeme tutarları ve kolay başvuru seçenekleri ile emeklilere avantajlar sunan İş Bankası, bu kampanya ile emekli müşterilerini el üstünde tutmaya devam ediyor. İşte İş Bankası emekli promosyon kampanyası hakkında detaylar:

İş Bankası Emekli Promosyonu Tutarı

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik 2018 yılından beri en yüksek promosyon ödemesini sunan banka olarak bilinmektedir. Bu yılın Ağustos ayında yapılan güncelleme ile İş Bankası emekli promosyon tutarını daha da arttırdı. Kampanya kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı (memur emeklileri) ve Erken Emeklilik (EYT) gibi farklı emekli gruplarına yönelik ödeme yapılmaktadır. Maaş aralığına göre belirlenen promosyon tutarlarına göre, İş Bankası emeklilere 12.000 TL'ye kadar ek ödeme sağlamaktadır.

Promosyon Ödemesinin Şartları

İş Bankası emekli promosyon kampanyası için tek bir şart sunmaktadır: Emekli maaşınızı 3 yıl süreyle İş Bankası'na taşımanız gerekmektedir. Bu taşıma işlemi gerçekleştiğinde, İş Bankası emeklilere tamamen geri ödemesiz ve karşılıksız nakit para desteği olarak promosyon ödemesini yapmaktadır. İş Bankası emekli promosyon ödemesine başvurmak oldukça kolay ve hızlı bir süreç içermektedir. Şubeye gitme zorunluluğu olmadan, işcep mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek, "müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu basit adımla İş Bankası müşterisi olabilirsiniz. Daha sonra "emeklilik işlemleri" bölümünden maaş taşıma ve promosyon başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.