İş Bankası Bir Duyuru Daha Yaptı! İşte 25.000 TL’lik Ödemenin Detayları

İş Bankası tarafından yapılan daha önceki kredi kampanyalarına bir yenisi daha eklendi! İşte banka tarafından 25.000 TL ödemenin detayları açıklandı. Nakit isteyenler de bu açıdan banka tarafından sunulan kredi kampanyasına katılmak için gün saymaktan kurtuldu.

İş Bankası, yapmış olduğu son dakika bir açıklama ile bankacılık ve finans alanında gündem olmuştur. Buna göre başka bankaların da kampanyaya katılım göstermesi ile vatandaşları acil durumlarda kullanabilmek için 25.000 TL tutarından oluşan özel kredi kampanyası oldukça yoğun bir ilgi görmüştür. İş Bankası ile beraber Garanti Bankası ve Ziraat Bankası’nın da kampanya katılımına dahil olduğu bu süreçte, vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 25.000 TL tutarında ve oldukça uygun faiz oranları ile kredi kullanımına başlayabilecekler. Bu kredi kampanyası için önemli olan geri ödeme tutarında ise 36 aylık bir taksit seçenek düzenlemesi yapılabilecektir. Aynı zamanda ilk ödeme taksiti de üç aylık erteleme özelliği ile kullanıcılara sunulmaktadır.

İş Bankası ile birlikte olmak üzere Garanti Bankası ve de Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler bankaların kredi şartına uygun olmaları durumda, bekleme olmadan hızlı bir şekilde katılım sağlayarak düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceklerdir.

Kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kişilerin öncelikli olarak emekli ya da sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. İş Bankası hesabı olan kişilere ise daha hızlı bir şekilde geri dönüş yapılacağı banka tarafından yapılan açıklamalarda yer almaktadır.