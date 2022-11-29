İş Bankası bankamatik kartına 43.000 TL'ye kadar ödemeleri SMS atarak hemen veriyor

SMS atarak hemen veriyor... İş Bankası bankamatik kartına 43.000 TL'ye kadar ödemeleri... İş Bankası yeni kampanyası ile beraber cep telefonlarınızdan SMS atarak 43.000 liraya kadar sizlere onaylı kredi vermeye başladı. İş Bankası yeni kampanyası neticesinde sizlere vereceği kredinin hem kolay elde edilebilir bir kredi hem de belgesiz bir kredi olduğunu açıkladı. Yalnız telefonunuzdan atacağınız bir mesaj ile İş Bankası üzerinden bir kredi sahibi olabilecekler.

İş Bankası Kredisi

İş Bankasının bu seferki yeniliği ise 43.000 TL’ye varan kredi sahibi olmanın kolaylığıdır. Artık istediğiniz yerden bir SMS kolaylığı ile 43.000 TL’ye varan krediye sahip olabileceksiniz.

İş Bankası ihtiyaç kredisine sahip olmak isteyen tüm vatandaşların bu krediye başvurabilecekleri açıklandı.

Belgesiz ihtiyaç kredisi için İş Bankası müşterisi olmanıza gerek yoktur yalnız kredi puanınızın yetmesi kredi başvurusunda bulunabilmeniz için yeterlidir.

Hiçbir belge gerektirmeden bir sms yardımı ile bu krediye sahip olabilmeniz İş Bankası ile mümkündür.

haber24.com özel haber