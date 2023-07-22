İş Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile market alışverişlerinde nakit avantajı sunuyor. Maximum Kart sahipleri, 3-31 Temmuz tarihleri arasında yapacakları market alışverişlerinde 1.500 TL ve üzeri her peşin alışverişleri için 100 TL MaxiPuan kazanma fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca, toplamda 200 TL'ye varan MaxiPuan'ları dilerseniz MaxiMil olarak da kullanabilirsiniz. İşte kampanya detayları:

Katılım ve Kampanya Süresi

Kampanyaya katılmak için, İş Bankası müşterileri Maximum Mobil veya İşCep uygulaması üzerinden "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyadaki "KATIL" butonuna tıklamaları yeterlidir. Katılım işlemleri, 3-31 Temmuz tarihleri arasında dilediğiniz zaman (alışverişinizden önce veya sonra) gerçekleştirilebilir.

Kampanya Kapsamındaki Kartlar ve İşlemler

Kampanya, İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişleri kapsamaktadır. Kampanya, market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan alışverişleri de dahil ediyor.

Kampanya Dışı Kartlar ve İşlemler

Ticari Kartlar, Aidatsız Kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler ve farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişler kampanyaya dâhil değildir. Kampanya süresince gerçekleştirilen alışverişlerin iptal edilmesi veya satın alınan ürünlerin iade edilmesi durumunda yüklenen MaxiPuan'lar geri alınacaktır.

MaxiPuan Kullanımı ve Son Kullanma Tarihi

Kazanılan MaxiPuan'lar, 3 Ağustos 2023 tarihinde en son kullandığınız kartınıza yüklenecektir. MaxiPuan'ların son kullanma tarihi 30 Eylül 2023'tür. Kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuan'ları, Maximiles özellikli kredi kartı sahipleri dilerseniz MaxiMil'e dönüştürebilir ve tercihe bağlı olarak MaxiPuan veya MaxiMil olarak kullanabilirler. Ancak Maximiles'a yüklenen puanlar, Avans MaxiMil kapatmakta kullanılamayacaktır.

Diğer Bilgiler

Kampanya, müşteri bazında olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilir ve en fazla 200 TL MaxiPuan elde edebilir.

Ödül MaxiPuan'ların yüklenmesinde, İş Bankası'nın kayıtları esas alınmaktadır. Kampanya kapsamında ek kartlarla yapılan harcamalardan da puan kazanılmaktadır. Kampanya katılımı asıl kart sahibi tarafından yapılmalıdır. Aynı gün içinde yapılan alışverişlerden sadece ilki kampanya kapsamında değerlendirilecektir.

İş Bankası'nın bu özel kampanyası sayesinde, Maximum Kart sahipleri market alışverişlerinde nakit kazanma fırsatını kaçırmayın! Alışverişlerinizde MaxiPuan'ları biriktirerek ekstra avantajlar elde edebilirsiniz.