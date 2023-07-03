İş Bankası, kredi kartı kullanıcılarına özel MaxiPuan kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Bu kampanyaya katılan İş Bankası kredi kartı sahipleri, yaptıkları her harcamayla MaxiPuan toplayabiliyor. İş Bankası'nın sunduğu bu kampanya, kullanıcıların yaptığı harcamaları daha da avantajlı kılarak, tasarruf yapmalarına yardımcı oluyor.

İş Bankası MaxiPuan Kampanyası Ne Kadar Sürecek?

İş Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, TatilBudur platformundan Maximum özellikli kredi kartı veya Bankamatik Kartı ile tek seferde 15.000 TL ile 22.499 TL arasında yapılan alışverişlerde 1.000 TL, 22.500 TL ile 29.999 TL arasında yapılan alışverişlerde 1.750 TL ve 30.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli yeni tatil rezervasyonlarında 2.500 TL MaxiPuan kazanılabiliyor. Bu fırsattan yararlanmak için son tarih 5 Temmuz olarak belirlendi.

MaxiPuan Kampanyası Nasıl Kullanılır?

MaxiPuan kampanyası, İş Bankası'nın her bir müşteri numarası için geçerlidir ve müşteriler, kampanyadan sadece bir defa yararlanabilirler. En fazla 2.500 TL MaxiPuan kazanma imkanı bulunan bu kampanyada, kazanılan MaxiPuanlar 8 Ağustos 2023 tarihinde kullanıcıların kartlarına yüklenecek. Ancak, 30 Eylül 2023 tarihine kadar kullanılmayan MaxiPuanlar geri alınacak.

Kampanyadan elde edilen puanların Maximiles'a yüklenmesi halinde, bu puanlar MaxiMil'e dönüştürülemeyecek ve Avans MaxiMil kapatmak için kullanılamayacak. Alışverişin iptal edilmesi veya ürünlerin iade edilmesi durumunda, yüklenen MaxiPuanlar geri alınacak.

Bu kampanya, İş Bankası'nın değerli müşterilerine sunduğu bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamak ve MaxiPuanlarınızı biriktirerek alışverişlerinizi daha keyifli hale getirmek için hemen kampanyaya katılabilirsiniz. İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kampanya ile harcamalarınızın karşılığını almanın keyfini çıkarın.