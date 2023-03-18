İş Bankası açıklama yaptı: 200 bin TL nakit kredi ödemesi yapacağını duyurdu

İş Bankası yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemeleri vereceğini açıkladı. İş Bankası üzerinden 200 bin TL'ye kadar nakit kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle ödemeler hızlı bir şekilde verileceği duyuruldu. İş Bankası üzerinden yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte vatandaşlara sunulmaktadır.

₺200.000'ye kadar İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizler de başvuru şartlarına uygun olarak Kredi ödemelerinizi hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler iş Bankası hesapları üzerinden iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve bu şekilde bu bankadan kredi ödemeleri alabilmektedir.

İş Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1350 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştireceğini ve bu kişilere hızlı bir şekilde bu şartlar dahilinde ödemeler vereceğini açıkladı. İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise maaş müşterileri olmaları durumunda 200 bin TL kredi ödemesi verilecek ve bu krediler 12 ay vadeli ödeme tablosu olarak sizlere sunulacaktır. İş Bankası üzerinden yüksek limitli kredi kullanmanız durumunda bankanın krediyi Onay verebilmesi için diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve güncel borçlarınızı da kapatmak istemektedir.

İş Bankası bireysel kredi kampanyaları ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine gidebildiğiniz gibi aynı zamanda internet sitesi üzerinden hem güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz hem de İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.