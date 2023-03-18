Emekliler dikkat: Cumhurbaşkanı onay verdi, Mart ayında ödeme var

Cumhurbaşkanı tarafından verilen onay ile birlikte nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler için mart ayı sonuna kadar devlet destekli ödemeler devam edecek açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olup emekli maaşı hesapları üzerinden uygun faizlerle nakit kredi kullanacak olan kişiler Bu haberi bekliyordu. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden başvuru gerçekleştirerek sizler de hemen aynı gün içerisinde ödemeler alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak devlet destekli faiz oranları ile yararlanarak kredi alabileceksiniz.

3 kamu Bankası ve PTT üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemesi verilmektedir. 3 kamu Bankası ve PTT üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara bankalar belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde verecek ve verilecek olan bu krediler ile birlikte İstediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bankaya gitmeden kimlikleri ile birlikte işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde ödemeler verirken nakit kredi ödemelerinden faydalanarak ihtiyaç kredisi ödemelerini hesaplarına yatıracak olan kişilere internet bankacılığına kullanmalarını önermektedir.

PTT üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte de kredi başvurunuzu PTT üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. PTT üzerinden SMS atarak da başvuru yapacak olan emekliler maaş müşterisi olması durumunda bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi yeterlidir.