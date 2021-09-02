İş Bankası 33 Ay Vadeli 3 Ay Ertelemeli Kredi Vereceğini Açıkladı, Son Dakika Kampanyası Alkış Aldı

Ülkemizin köklü bankalarından bir tanesi olan İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere 100.000 TL'ye kadar yeni bir kampanya yapıldı. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu kampanyalara katılarak hemen 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Eğer ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsanız banka sizlere 33 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır.

İş Bankası başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında 1.60 faiz oranına kadar müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Kredilerinizi banka şubelerinden bankanın internet sitesi üzerinden ve banka müşterisi olmanız durumunda da İşCep uygulaması üzerinden başvurunuzu yaparak kullanabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız da bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 1.60 faiz oranları ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa banka kredi politikasına uygun müşteri olması gerekiyor. İş Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin en az 1350 ve üzerinde bir kredi notunun olması şartı vardır. Banka kredi notu düşük olan kişiler maalesef bu banka üzerinden kredi onayı alamayacaklardır. Özellikle internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız banka sizden yüksek kredi notunuzun olması durumunda kredi onayı vermektedir. 100.000 TL'ye kadar kullanılan bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı banka sizlere sunarak toplamda 33 ay vadeye kadar kredi kullanmış olacaksınız.

İş Bankası üzerinden en kolay kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bu banka üzerinde bir hesabı varsa banka şubelerine gitmeden hemen işlem yapabilecekler. İhtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabileceğiniz İşCep uygulaması üzerinden kredinizi kullanabileceksiniz.

Bankadan almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde hesabınıza aktarabilirsiniz. Banka müşterisi olmayan kişiler ise banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ve ayrıca yanında kimlik ve gelir belgesini götürerek Kredi başvurusunda bulunabilirler.