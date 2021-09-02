Bilim Kurulu Üyesinden Hamilelere Uyarı!

Son zamanlarda hamilelerde koronavirüs pozitif vaka sayısında artış olduğu konusuna vurguda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, önemli açıklamalarda bulundu ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayılarında artış gözlendiği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şener, salgının hem bebekte hem de anne de olumsuz sonuç yaratmaması adına mutlaka koronavirüs aşısı olunması gerektiği bilgisini aktardı.

Yılın başından bugüne kadar bu kadar fazla artış görmediklerini ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, geçtiğimiz hafta yaşanılan artış hakkında konuştu ve hamile vaka sayısının 2 kat arttığını söyledi.

Şener, geçtiğimiz hafta görev yapmakta olduğu hastanenin koronavirüs servislerine 7 hamile hastanın başvurduğu bilgisini vatandaş ile paylaştı. Gelen hamile hastaların dördünün serviste ve birinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda ise görülen vaka sayısı ile karşılaştırma yapıldığında hamile kadınlarda 2 ile 2.5 kat oranında bir vaka artışının bulunduğu anlatıldı. Bu durumun temel nedeni olarak ise son zamanlarda Delta varyantının yaygın bir hale gelmesi ile bazı grupların aşılanmaması olduğu gösterildi.

Profesör Dr. Şener Sağlık Bakanlığının hamilelerin aşılanması ile ilgili olarak ilk 3 ayı anne adaylarının tercihine bıraktığını hatırlattı. Hamile kadınların korkmaları sebebi ile sonraki dönemlerde de koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları söylenildi. Şener, hamilelik döneminde yaşanabilecek koronavirüs hastalığını yönetmenin zor olduğunu da dile getirdi ve yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Son haftalarda hamile kadınlarda koronavirüs vaka sayısında artış bulunduğunu ifade edildi ve koronavirüsün bebek ve anne üzerinde olumsuz bir sonuç yaratmaması amacı ile hamilelerin aşı olması gerektiği Bilim Kurulu üyesi tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı.