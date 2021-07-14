İş Bankası 1.65 faiz oranı ile 50.000 TL kredi kampanyasını duyurdu. İhtiyacı Olan Kişilere 36 Ay Vadeli Verilecek

İş Bankası 1.65 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kampanyası merak ediliyor. Banka politikalarına uygun olan kişiler onay alabilecekler. Banka bu konu hakkında internet sitesi üzerinden de yeni faiz oranları duyurdu. İşte detaylar...

Her banka, ihtiyaç kredilerinde yeni kredi kampanyaları yapmaya başlamıştır. İş Bankası’da kredi faiz oranlarında düşüş yaparak müşterilerine uygun krediler hazırlamaktadır. Sizde bu bankada ihtiyacınız olan 50.000 TL krediyi istediğiniz zaman alabilir ve başvuru yaptıktan sonra hemen kredinizi hesaba atabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi ile eğitim kredisi, tatil kredisi, borç kapatma kredisi, emekli kredisi, tadilat kredisi ve düğün kredisi gibi birçok krediyi kapsayan kampanyaya katılabilirsiniz. Dilediğiniz ihtiyaca göre banka kredi verecek ve onay almanız durumunda hemen kredinizi kullandıracaktır.

İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi başvurusu birden fazla yöntemler ile yapılmaktadır. Sizde eğer İş Bankası üzerinden kredi kullanacaksanız en kolay yöntemlerden birisi banka şubeleridir. Banka şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Banka şubelerine giderken gelir belgenizi ve kimliğinizi götürmeniz yeterlidir. Banka en az 3 ay sigortası olan müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Sizde bu bankadan kredi kullanacaksanız, gelir belgenizin olması gerekmektedir.

Eğer gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Banka müşterisi olan kişiler, internet bankacılığını kullanarak iş cep üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kullanacağınız krediyi 36 ay vadeye kadar ve 3 a ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız kredi skorunuzun en az 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişilere maalesef kredi vermemektedir. Ayrıca verdikleri kredi limiti 50.000 TL olarak belirlenmiştir. 50 bin lira üzerinde kredi başvurusu için banka 100.000 TL’ye kadar evraklarınız ile başvuru alacak, bu limit üzerinde de kredi istiyorsanız ipotekli olarak sizlere yardımcı olacaktır.

İş Bankası İpotekli Kredi Nasıl Alınır?

İpotekli krediler genellikle ihtiyaç kredisi limitleri yetmeyen müşterilere ipotek verdikleri zaman limit arttırması için verilmektedir. Banka vereceğiniz ipoteğin gayrimenkul olmasını isteyecektir. Bu ipoteği verdiğinizde ipoteğin ekspertiz değerinin P’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. 400.000 TL değeri olan bir evin bankadan 200.000 TL’sine kredi kullanacaksınız. Bu alacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak verilecektir. Kredi başvurusu için en yakın İş Bankası şubesine gidebilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda İş Bankası 1.69 faiz oranı ile 50.000 TL kredi kampanyasından bahsettik. Banka kredi notu yüksek olan müşterilerine uygun faizlerle kredi vermektedir. Eğer krediniz onay alır ve kredi skorunuzun 1200 civarında olursa bu faiz oranından faydalanamayacaksınız. Aldığınız tüm ihtiyaç kredilerinde banka en fazla 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir.