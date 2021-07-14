Kredi Danışmanı Duyuru Yaptı! Son Dakika olarak "2 Banka Şartsız 40.000 TL Veriyor Dedi" Bankalar Hemen Sonuçlandıracak

Kredi ihtiyacı olanlara 40.000 TL kredi veren 2 banka duyuruldu. İhtiyaç sahibi olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen kullanabilecekler. Kredi ihtiyacı olan kişilerin, bu iki bankadan daha hızlı onay alacakları söylendi. Danışmanın vermiş olduğu bankalar şu şekilde... Para ihtiyacımız olduğu zaman bankaların ihtiyaç kredilerine başvurumuzu yapmaktayız. Banka şartlarına uygun olmamız durumunda da bu kredilerin onay alacağını söyleyebiliriz. Bankalar birden fazla kategoride kredi imkanları vermektedirler. Özellikle ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde hangi ihtiyacınız varsa ona göre başvurunuzu yapabilirsiniz. Borç kapatmak için kredi alacaksanız borç transfer kredisi, tatil için kredi alacaksanız tatil kredisi, düğün, sünnet gibi ihtiyaç için kredi kullanacaksanız düğün kredisi gibi kredilere başvurunuzu yapabilirsiniz. Anında 40.000 TL isteyen müşterilerde genellikle acil ihtiyaçları için bu kredileri almak istemektedirler.

Sizde eğer kredi onayı almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, bankalarda gecikmiş ödemeleri olmayan müşteriler yaptıkları başvurularda onay alacaklardır. Bankalardan dolayı ödenmemiş borçlar yüzünden icralık olan kişiler ise maalesef kredi başvurusu yapsalar dahil kredi onayı alamazlar. Şimdi sizlere hangi bankalardan anında kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

QNB Finansbank Anında 40.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredilerinde en çok tercih edilen bankalardan birisi QNB Finansbank olmuştur. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, Anında 40.000 TL kredi kullanabilirler. Bu banka diğer bankalara nazaran daha yüksek kredi skoru istemektedir. Kredi skoru düşük olan müşteriler kredi başvurusu yaptıklarında politikalara göre onay alamayacaklardır.

Bankadan kredi başvurusu yapacaksanız en yakın Finansbank şubesine gidebilirsiniz. Burada gişelerden de bireysel müşteri temsilcisinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ayrıca kredi kullanacak olan müşteriler SMS kredi başvurusu da yapabilirler. TC kimlik numaranızı 5030’a şuan bile mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve onay almanız durumunda hemen krediniz kullandırılacaktır.

Burgan Bank Anında 40.000 TL Kredi Başvurusu

Yeni atılım yapan bankalardan olan Burgan Bank, Anında 40.000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Bankanın dijital ortamlarını kullanarak veya en yakın banka şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, güncel gecikmeleri olmayan kişiler hemen onay alacaklardır.

Emekli ve çalışanlar bu kredilerden kullanabilmektedirler. Emekli maaşını Burgan Bank’a taşıyan kişiler bu bankadan daha yüksek limitler ile kredi kullanabilirler. Kredi alacak olan müşteriler 40.000 TL kredi kullandıklarında 36 ay vade ile ödeme yapabileceklerdir. Dilerseniz anında kredi için 3 ay ertelemeli seçeneklerden de faydalanabilirsiniz. Burgan Bank bu ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca bankadan kredi alacak olan kişilere borç kapatma kredisi de vermektedir. Bu kredilerde aynı şartlarda diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için verilmektedir.