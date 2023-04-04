İş arayanlara Nisan müjdesi! İŞKUR üzerinden yüksek maaşla işçi alınacak! Ortaokul mezunu olmanız yeter!

İŞKUR üzerinden yüksek maaşla işçi alınacak! Ortaokul mezunu olmanız yeter! İş arayanlara Nisan müjdesi! Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığı, 13 beden işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlarla ilgili detayları sizler için derledik.

BAŞVURU ŞARTLARI

Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere geçici süreli kadroda beden işçisi alımı yapılacaktır. İşe alınacak adayların en az ortaokul mezunu olması gerekmektedir. Yaş şartı ise 40 sınırı olarak belirlenmiştir.

Beden işçisi (temizlik personeli) alımlarında 9 kişilik personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu kadroya başvuru yapacak adayların en az ortaokul mezunu olmaları, 18- 40 yaş arasında olmaları ve Manisa ili merkez ve belirtilen ilçelerde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Beden işçisi (inşaat) alımlarında ise dört kişilik personel alımı yapılacaktır. İlgili kadroya başvuru yapacak adayların en az ortaokul mezunu olmaları, 18-40 yaş arasında olmaları ve Manisa ili merkez ve belirtilen ilçelerde ikamet etmeleri lazımdır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Manisa Alaşehir Belediyesi bünyesindeki istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan personel alımı başvuruları, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ya da bulundukları il ve ilçenin İŞKUR şubelerinde şahsen yapılabilecektir. Ayrıca, adaylar ALO 170 hattını arayarak da başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru numaraları ise şu şekildedir:

00007418674

00007418766

İlan numaralarını İŞKUR resmi internet sitesindeki "ilan no" kısmına yapıştırarak başvuru yapabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfada ‘ilan no’ kısmına yukarıdaki ilan numaralarını yapıştırarak başvuruya ulaşabilirsiniz.

http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların kura çekimleri, 6 Nisan 2023 tarihinde ve 10:00-11:00 saatleri arasında Manisa Alaşehir Belediyesi'nde yapılacaktır.