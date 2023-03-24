İş arayan kişiler için müjdeli haber verildi! Personel alımı yapılacak

Türkiye’de birçok vatandaş asgari ücretle geçimini sağlayamaya çalışırken birçok vatandaş ise işsizlikle mücadele ediyor. İş arayan vatandaşlar kurum ve kuruluşlardan gelecek olan işçi alım ilanları için araştırmalarına devam ediyor. İş arayan kişileri sevindirecek Bir haber de Kızılay’dan geldi ve tekrardan personel alım ilanını yayımladı.

Kızılay toplamda 33 ilde kamu personeli seçme sınavı ve herhangi bir şekilde tecrübe şartı aramaksızın birçok pozisyonda bünyesine personel alacağını duyurdu. Kızılay’ın duyurusundan sonra birçok iş arayan vatandaş Kızılay internet sitesine girerek iş alım ilanlarını araştırdı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Aranmayacak

Kızılay geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı ile gündeme gelmişti ve şimdilerde tekrardan alım ilanını yayımladı. Kendi teşkilat bünyesinde alınmak üzere personelinin ilanını yayınlayan Kızılay yıl boyunca personel alımına devam edecek. 2022 yılında alım yapan Kızılay 2023 yılının ilk ilanı ile duyurusunu yaptı ve birçok personeli bünyesinde çalıştırmak için ilan açtı.

Kızılay yeni personel alım ilanını açıkladıktan hemen sonra da ağırlıklı olarak hangi alanda işe alım yapacağı pozisyonlarını açıkladı. Herhangi bir şekilde kamu personeli seçme sınavından puan istemiyor ve bu durum işsizler ve hiç arayan vatandaşların dikkatini çekmeye yetiyor. Yıl boyunca işe alımlarına devam edecek olan Kızılay 33 farklı ilde farklı pozisyonlarda bünyesine personel alacağını duyurdu. Birçok alanda personel alacak olan Kızılay birçok kişiye de ekmek kapısı açmış olacak.

Kızılay kamu kurum ve kuruluşlarının aramış olduğu tüm genel şartlarını arayan bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Fakat işe alımlarda özel şartlar kapsamında talep etmiş oldukları mesleklerin de eğitim düzeyine ilişkin şartlar bulunuyor Ve bunun sağlanması isteniyor.

Kızılay genel anlamda ilkokul ortaokul mezunları da dahil olmak üzere tüm eğitim seviyelerinden personeli bünyesinde çalıştırmak üzere alımını yapıyor. Fakat bilindiği üzere Kızılay kendi bünyesine ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan personel portföyü oluşturuyor. Kızılay bünyesinde birçok personel farklı alanlarda işe alınacak. Toplamda 33 ili kapsayacak olan işe alımlar için başvuru internet sitesi üzerinden yapılacak.