İrlanda, 14 Kişilik All Blacks Karşısında Tarihi Galibiyet Aldı

Dunedin'de tuhaf bir şekilde disiplinsiz geçen ilk yarıda 31. dakikada Angus Ta'avao kırmızı gösterildiğinde All Blacks kalıcı olarak 14 kişiye düşürüldü.

Andrew Porter, her yarıda önde gelen ziyaretçiler için bir deneme yaptı.

Dizi, önümüzdeki hafta Wellington'da yapılacak kazanan hepsini alır toplantısında kararlaştırılacak.

2016'dan önce Yeni Zelanda'yı hiç yenemeyen İrlanda, taraflar arasındaki son yedi toplantının dördünü kazandı - son zaferleri, Andy Farrell yönetiminde atılan adımların tartışmasız en belirgin örneği.

Davalarına, disiplin sorunları nedeniyle ilk yarıda iki kez geçici olarak 13 adama düşürüldüğü, ancak her yarının son aşamalarında yalnızca bir saldırı tehdidi oluşturan şiddetli bir şekilde renksiz Yeni Zelanda yardımcı oldu.

İrlanda, gelecek hafta muazzam bir tepki bekleyecek, ancak sansasyonel bir seri galibiyetinin ne olacağını araştırırken hiçbir şeyden korkmayacak.

Disiplinsiz Tüm Siyahlar İrlanda'ya kapıyı açtı

Tamamlanması neredeyse bir tam saat süren tamamen kaotik bir ilk yarının sonunda, All Blacks'in bir şekilde sadece üç puan geride olması, ev sahibine kulübelere girerken büyük bir destek verebilirdi.

Şok edici disiplinsizlik, İrlanda'ya Yeni Zelanda'da şimdiye kadarki en iyi kazanma şansını vermek için bir kırmızı kart ve iki sarı gösterdiğinden, sorunlarının çoğu kendi sebeplerindendi.

Ancak, ilk yarı puanlarının 10'unun tümü herhangi bir kart verilmeden önce geldi.

Bir hafta önce Auckland'da olduğu gibi, İrlanda tuzaklardan uçtu ve bu sefer Porter, Tadhg Beirne'den ortada büyük bir taşımanın ardından düşerken deneme hattını üç dakika içinde buldu.

All Blacks herhangi bir ritim bulmak için mücadele ederken, İrlandalılardan yıkıcı derecede doğru bir başlangıçtı.

17. dakikada, Leicester Fainga'anuku, Mack Hansen'e omuz omuza uçmak üzere çöp kutusuna gönderilirken, genç Haçlılar kanadı sadece kırmızıdan kaçınırken, ilk teması Hansen'in göğsüne olduğu için 14'e düştüler.

İrlanda hakim olmaya devam etti ve geniş sayılarla hattan sadece bir metre uzaktaydı, sadece Beauden Barrett'in denemeyi kurtaran bir engelleme yapması için.

Yeni Zelanda hapisten çıkmış gibi görünüyordu, ancak video tekrarları, Ofa Tu'ungafasi'nin, Johnny Sexton'ın iç pasını almak için merkeze hazır olan Garry Ringrose'u topa vurduğunu gösterdi.

Ringrose, ele alınmamış olsaydı deneme çizgisine açık bir şekilde koşmak için favori görünse de, hakem Jaco Peyper orada yeterli koruma görevlisi olduğunu düşündü ve bu nedenle penaltı denemesine izin vermemeyi seçti, ancak Tu'ungafasi'yi çöp kutusuna gönderdi.