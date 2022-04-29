İranlı Yetkililer İsrail'i Uyardı, Filistin'i Destekleme Sözü Verdi

On binlerce İranlı, başkent Tahran'daki yıllık Kudüs Günü mitinglerine Filistin'e büyük bir destek gösterisinde katıldı.

Kudüs için Arapça adı kullanan Kudüs Günü, İran'da her yıl Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayının son Cuma günü düzenlenen bir Filistin dayanışma günüdür.

Bu yıl, Tahran'daki katılımcılar şehir genelinde önceden belirlenmiş 10 rota boyunca yürüdüler. Yetkililere göre, ülke çapında 900'den fazla şehir ve köyde benzer yürüyüşler ve etkinlikler planlandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Cuma günü devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bugün gördüğünüz hareket, İslam ümmetinin birliğinin bir sembolüdür ve İnşallah bu birlik Siyonist rejimin yıkılmasına yol açacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı, Tahran sokaklarında yürürken "Kudüs'ün özgürleşeceğinin kesin olduğuna inanıyoruz" dedi.

Tahran'daki etkinliğin ana konuşmacısı olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Başkomutanı Hüseyin Selami, toplanan kalabalığa, İran'ın ilk Dini Lideri Ruhullah Humeyni'nin 1979 devriminden kısa bir süre sonra dünyaya Filistin'in yalnız olmadığını bildirmek için Kudüs Günü'nü kurduğunu söyledi.

Mevcut Dini Lider Ali Hüseyni Hamaney'in daha sonra IRGC'nin denizaşırı kolu olan Kudüs Gücü'nü "Siyonist rejime baskı yapmak amacıyla diğer İslam ülkelerindeki İslam devrimini genişletmek" için kurduğunu söyledi. ve yakın gelecekte, rejimin dünya siyasi coğrafyasından tasfiye edilmesi" dedi.

Selami, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında imzalanan sözde İbrahim Anlaşmaları da dahil olmak üzere İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için harekete geçen birkaç Arap ülkesini de hedef aldı.

Selami, "Filistinliler, belgelerle güvenlik, bağımsızlık ve anavatana dönüşün arzulanamayacağı gerçeğine ulaştılar" ve "zalimlerle uzlaşma olamayacağını" söyledi.

Ayrıca İsrail'i İran'a saldırması durumunda "acı verici ve doğrudan bir yanıt" konusunda uyardı.

İsrail, İran'ı, Tahran'ın kesinlikle barışçıl olduğunu savunduğu bir nükleer program üzerinde askeri harekatla defalarca tehdit etti.

İran ile ABD arasında, Tahran'a yönelik yaptırımları kaldıracak ve nükleer programını sınırlayacak 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan dolaylı görüşmeler, her iki tarafın da diğerini harekete geçmeye ve taviz vermeye çağırmasıyla şu anda durmuş durumda.

Cuma günkü olaylar, COVID-19 salgınının büyük toplantıları engellemesinden bu yana iki yıl içinde İran'ın ilk Kudüs Günü mitingi oldu. Bu, İsrail polis güçlerinin El Aksa Camii yerleşkesine defalarca baskın düzenlediğini gören Filistin işgali altındaki topraklarda devam eden gerginliklerin ortasında geldi.