Guterres, Kiev'in Kurtarılması Gerektiğini Söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'le Kiev'de planlanandan daha uzun süren bir görüşmeyi, Rus seyir füzeleri yakındaki bir yerleşim bölgesini vurduğunda henüz bitirmişti.

Saldırının yakınlığı Guterres'i hayrete düşürdü.

Perşembe günü El Cezire'ye verdiği demeçte, "İki füzenin Kiev'de bir hedefe ulaştığı bana bildirildiğinde açıkça şok oldum" dedi. "Şok oldum," diye tekrarladı.

Guterres, "Kiev muazzam bir tarihi değere sahip bir şehir" dedi ve başkenti "harika" olarak nitelendirdi. "Hem Ukraynalılar hem de Ruslar için her şeyi temsil ettiğini söyleyebilirim ve Kiev'in kurtulacağını umuyorum."

Saldırılarda birkaç kişinin yaralandığı bildirildi ve bu saldırılar neredeyse iki hafta içinde Kiev'i vuran ilk kişiydi. Zelenskiy, bunları Rusya'nın "BM'yi ve örgütün temsil ettiği her şeyi aşağılama" girişimi olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, başkentin kalbindeki bir uzay roketi tesisine "yüksek hassasiyetli" bir saldırı olarak nitelendirdi.

Başkentten bildiren El Cezire'den Hoda Abdel-Hamid, "Eğer bir şey varsa, Kiev'e yapılan saldırı, uluslararası toplumun iki taraf arasında bir anlaşmaya arabuluculuk etmesinin ne kadar zor olacağının altını çiziyor" dedi. "Genel sekreter için şu anda öncelik, savaş bölgelerinde sıkışıp kalmış Ukraynalılara insani yardım sağlamaktır."

'Tek amacım insanları kurtarmak'

Günün erken saatlerinde, Guterres, Rus kuvvetlerinin doğu Donbas bölgesine yönelik saldırılarına yeniden odaklanmak için geri çekilmeden önce savaş suçları işlediği iddia edilen Kiev'in eteklerinde birkaç kasabayı gezerken savaşı "21. yüzyılda bir saçmalık" olarak nitelendirmişti. Rusya ise iddiaları reddediyor.

"Yıkılan binaları gördüğümde, ailemi şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum, "dedi gazetecilere Ukrayna'nın başkentinin kuzeybatısındaki Borodyanka'da, apartman bloklarının enkazının yanından.

Bu, Guterres'in 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komşu ülkeyi "askerden arındırmak ve Nazilerden arındırmak" için "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şey için birliklerine Ukrayna'ya girme emri vermesinden bu yana Kiev'e yaptığı ilk ziyaretti. Savaş, daha fazla olmasa da binlerce insanı öldürdü ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere beş milyondan fazla insanı yurtdışına kaçmaya zorladı.

Guterres'in Zelenskiy'le görüşmeleri, Putin'le Moskova'da bir araya gelmesinden iki gün sonra geldi ve burada Putin'le, özellikle de haftalardır yoğun Rus bombardımanı yaşayan güneydoğudaki liman kenti Mariupol'u savunan son savaşçılarla kuşatılmış bir çelik fabrikasına kapatılmış siviller için sözde "insani koridorlara" duyulan ihtiyacın altını çizdi.