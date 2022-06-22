İranlı Raisi, Bölgesel Diplomasiyi Zorluyor

Devlet Başkanı Ebrahim Raisi'nin yönetimi, nükleer programı konusunda Batı ile gerilim artmaya devam ederken, bölgesel diplomasi için baskısını sürdürüyor.

Muhafazakar cumhurbaşkanı , bölge özelinde diğer milletlere “dostluk ve kardeşlik eli uzatma” vaadiyle Ağustos 2021’de iktidara geldi .

Yetkilileri, İsrail hariç, ilişkileri geliştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyen “dengeli” bir dış politika yaklaşımını savunmaya devam ediyor, ancak yönetimi şimdiye kadar çoğunlukla yalnızca doğuyla bağları güçlendirmede başarılı oldu.

Tahran geçen yıl bir diplomatik faaliyet telaşı gördü ve Raisi, tüm dış seyahatlerini başkan olarak doğudaki müttefiklere ve potansiyel arkadaşlara adadı - ekonomik işbirliğini artırmaya vurgu yaparak.

İran başkenti sadece Haziran ayında üç cumhurbaşkanını ağırladı.

Geçen hafta, Kazakistan cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev Raisi ile bir araya geldi ve çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalayan üst düzey bir heyete başkanlık etti.

Türkmenistan'ın 40 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Raisi'nin davetlisi olarak geçen hafta yaptığı devlet ziyaretinde üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyeti de yönetti. İran cumhurbaşkanlığının ofisine göre, iki taraf siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği konusunda sekiz anlaşma imzaladı.

Raisi, her iki ülkeyle de on yıllardır devam eden işbirliği anlaşmalarının imzalanması yönünde hareket çağrısında bulundu.

İran'ın Güney Amerika'daki tek büyük müttefiki, Amerika Birleşik Devletleri onaylı Venezüella'nın Başkanı Nicolas Maduro da bu ayın başlarında 20 yıllık bir işbirliği planını imzalamak, emperyalizmle mücadele mesajını tekrarlamak ve ticaret, enerji alanlarında ilişkileri ilerletmek için Tahran'daydı. , turizm ve teknoloji.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad , Suriye'deki savaşın on yıldan fazla bir süre önce başlamasından bu yana ikinci ziyareti olan Mayıs ayında sürpriz bir ziyarette bulunarak İran'ın özellikle Filistin konusundaki bölgesel duruşuna desteğini yeniledi .

Ayrıca Raisi, Suudi Arabistan liderliğindeki bir Arap devletleri koalisyonunun yıllarca süren ablukası sırasında İran'ı desteklediği için önemli ölçüde yakınlaşan Katar ile bağları güçlendirme fırsatından yararlandı. Raisi Şubat ayında Doha'ya yaptığı bir gezi sırasında 14 anlaşma imzaladı ve Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani haftalar sonra Tahran'a gitti ve ikisi de yaklaşmakta olan futbol Dünya Kupası turnuvası sırasında işbirliğini araştırdı.

Tüm bu liderlere ayrıca İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir görüşme hakkı verildi ve bu, ülkenin ilişkileri derinleştirmeye çalışmaktaki ciddiyetini gösterdi.