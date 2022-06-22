Ukrayna'nın 'Marshall Planı'na İhtiyacı Var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinden sonra yeniden inşası için büyük mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin doğu Luhansk bölgesindeki Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarındaki birkaç yerleşim yerini ele geçirdiğini söyledi.

Bölge valisi Vitaliy Kim'e göre güneydeki Mykolaiv şehri yedi Rus füzesi tarafından vuruldu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya dışişleri bakan yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın önceliğinin nükleer savaşı önlemek olduğunu söyledi.

Vali Oleh Synyehubov'a göre Rus güçleri Salı ve Çarşamba günleri Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u vurarak en az 15 sivili öldürdü.

Ukrayna müttefiklerini hedef alan Rus siber casusluğu: Microsoft

Microsoft bir raporda, devlet destekli Rus bilgisayar korsanlarının Kiev'i destekleyen 42 ülkede hükümetlere, düşünce kuruluşlarına, işletmelere ve yardım gruplarına karşı "stratejik casusluk" yürüttüğünü söyledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, başarılı ağ saldırılarının en az dörtte birinde çalınan verilerle, “Savaşın başlangıcından bu yana, (Ukrayna'nın müttefiklerini) Rus hedeflemesi zamanın yüzde 29'unda başarılı oldu” diye yazdı.

Smith, "Ukrayna'yı savunmak için bir ülkeler koalisyonu bir araya geldiğinde, Rus istihbarat teşkilatları Ukrayna dışındaki müttefik hükümetleri hedef alan ağ sızma ve casusluk faaliyetlerini hızlandırdı" dedi.

Ukrayna'da yakalanan ABD vatandaşları hakkında bildiklerimiz

39 yaşındaki Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh'ın aileleri geçen hafta, hem ABD askeri gazileri hem de Alabama sakinleri olan çiftin Ukrayna'da kaybolduğunu söyledi . Aile üyeleri, en son 8 Haziran'da Kharkiv bölgesinde haber alındığını söyledi.

Savaşçılar, her iki adamın da 9 Haziran'da Rus güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında yakalandığını söylediler. Doğrulanırsa, onlar çatışmada ele geçirilen ilk Amerikalılar olacaklar. Ancak, Washington ve Moskova son günlerde birkaç ayrıntı sundu.

Hırvatistan Başbakanı AB'nin Ukrayna üyeliğine verdiği desteği selamladı

Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç Avrupa Parlamentosu üyelerine Brüksel'deki bir zirve sırasında Ukrayna'ya Avrupa Birliği aday statüsü verilmesi olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

AB'nin yürütme kolu geçen hafta Ukrayna'nın adaylığına ağırlık verdi.

Plenkoviç, "Birçok üye devletin tutumunun, büyük olasılıkla yarın ve Cuma günü yapılacak olan tarihi Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'ya aday statüsü verecek olan ifadeler etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.