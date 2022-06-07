İranlı İş Adamı Turistik Amaçla Geldiği İstanbul'da Kaçırıldı! 2 Milyon Lira Fidye Ödedi

İranlı iş adamı Ali Sourtıjızarrını, turistik amaç ile İstanbul'a gelmişti fakat akrabasının doğum günü partisinden ayrılması sonrasında adeta kabus gibi 4 gün geçirdi. İş adamı, parti çıkışında daha önceden aralarında alacak verecek meselesi sebebi ile husumet yaşadığı kişiler tarafından kaçırıldı ve 4 gün boyunca alıkon olarak yaklaşık olarak 2 milyon lira fidye ödemek zorunda bırakıldı. Daha sonra bir fırsatını bularak kaçmayı başaran genç iş adamı polise sığındı ve bu sayede 7 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İranlı iş adamı turistik amaçlar ile İstanbul'a gelmişti fakat akrabasının doğum günü partisinden çıktıktan sonra film gibi 4 gün yaşadı. Dehşet verici olay 24 Şubat 2022 tarihinde yaşandı ve İran'da zengin bir ailenin çocuğu olan 39 yaşındaki iş adamı akrabası olan bir kadının doğum günü partisine İstanbul'a davet edildi. Gece yarısı akrabasının doğum günü partisinden çıkarak Beşiktaş'ta bulunan lüks bir gece kulübüne giden iş adamı daha sonra kabus gibi 4 gün yaşadı.

Aralarında söz konusu iş adamının da bulunduğu grup kulüpte sabaha kadar eğlendi ve bir süre sonra taksiyle dağıldı. Bu sırada iş adamına husumet besleyen İranlı bir grup genç adamı evinden çıkmasından beri iki araç eşliğinde takip etmeye devam ediyordu. Arkadaşlarını gönderen iş adamı üç arkadaşıyla beraber taksiye bindi ve ikametgah adresine doğru hareket etmeye başladı. Araç, Beşiktaş'ta ilerledi fakat daha sonra farklı bir araç tarafından durduruldu. Bu sırada taksinin arkasına da farklı bir aracın yaklaştığı öğrenildi ve araçtan 7 kişi ellerinde silahlar ile indi. Silah ile alıkonulan iş adamı korkuya kapıldı ve arkadaşları ile beraber götürüldükleri evde hapsoldu.

Kaçıran kişiler ertesi gün iş adamının yanına gelerek canını kurtarması için bir milyon lira vermesi gerektiğini ifade etti ve ayağının yakınına da bir el ateş etti. İş adamı daha sonra korkuya kapıldı ve parayı vermeyi kabul ederek ailesinden kendisine para göndermesine talep etti.