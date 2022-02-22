İran'ın Raisi'den Uluslararası Topluma ABD Yaptırımlarını Reddetme Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi Salı günü gaz ihracatçılarına ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar gibi "zalim" yaptırımlardan kaçınmalarını söyledi ve hükümeti, İran'ın dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasının bu tür bordürleri kaldırması gerektiğini söyledi.

"Bu forumun üyeleri bu yaptırımları tanımamalı... (çünkü) günümüz dünyasında yaptırımların etkili olmayacağını görüyoruz." dedi.

Reuters geçen hafta, 2018'de o zaman ABD tarafından terk edilen nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için aylar süren dolaylı görüşmelerin ardından Viyana'da bir ABD-İran anlaşmasının şekillendiğini bildirdi. Başkan Donald Trump da İran'a kapsamlı yaptırımlar uygulayarak.

İran ile dünya güçleri arasında 2015'te yapılan anlaşma, Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında, tahran'ın nükleer silahlar için malzeme geliştirmesini zorlaştıracak şekilde zenginleştirmesini sınırlandırmış.

"Herhangi bir yaptırım ... (Nükleer) anlaşmadan İran'ın ekonomik faydalarına bir darbe indirilmesi kaldırılmalıdır." dedi.

Tahran, 2019'dan bu yana anlaşmanın sınırlarının çok ötesine geçti, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yeniden inşa etti, daha yüksek bölünür saflığa rafine etti ve üretimi hızlandırmak için gelişmiş santrifüjler taktı.

İran, ABD'nin anlaşmadan bir daha çıkmayacağına dair yasal güvence talep etmişti, ancak Washington, ABD Başkanı Joe Biden'ın bunları sağlamasının imkansız olduğunu söylüyor.

Anlaşmanın taslak metninde, Güney Kore bankalarındaki milyarlarca dolarlık İran fonlarının çözülmesi ve İran'da tutulan Batılı mahkumların serbest bırakılması da dahil olmak üzere diğer konulara da atıfta edildi.