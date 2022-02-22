Beyaz Saray, Ukrayna Konusunda Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

ABD, Moskova'nın Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesini bağımsız olarak tanıma ve bu bölgeye asker gönderme kararına tepki olarak Salı günü Rusya'ya yönelik potansiyel olarak ağır yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri açıklayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü Rusya savunma bakanlığına, Batı'nın böyle bir adımın yasadışı olacağı ve barış müzakerelerini mahvedeceği yönündeki uyarılarına karşı gelerek iki bölgeye "barışı korumak" için güç konuşlandırmasını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield Pazartesi akşamı BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "ABD, uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bu açık ihlali nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayacaktır." dedi.

"Rusya'nın güçlerini geri çekmesi, diplomatik masaya dönmesi ve barış için çalışması yönündeki çağrılarımızda birlik olabiliriz, iradeliyiz ve birlik olmalıyız."

Beyaz Saray sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaptırımların açıklanmasının müttefikler ve ortaklarla koordine edileceğini söyledi.

Günün erken saatlerinde İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın hükümetin krize müdahale komitesinin Salı günü Tsİ 06:30'da yapacağı toplantıda Rusya'ya yönelik acil yaptırım paketini kabul etmeye hazırlandığı Rusya'ya yaptırım uygulama sözü verdi.

Reuters hangi yaptırımların veya ihracat kontrollerinin açıklanabileceğini belirleyemedi, ancak Biden yönetimi hafta sonu konuya aşina olan kişilerin ABD finans kurumlarının büyük Rus bankaları için işlem yapmasını yasaklamayı içeren bir ilk paket hazırladı.

Söz konusu tedbirler, hedeflenen Rus bankaları ile uluslararası ödemelere olanak sağlayan ABD bankaları arasındaki "muhabir" bankacılık ilişkilerini keserek Rus ekonomisine zarar vermeyi amaçlıyor.

Aynı kaynaklar, ABD'nin belirli Rus kişi ve şirketlerine karşı en güçlü yaptırım aracını özel olarak belirlenmiş vatandaşlar (SDN) listesine koyarak, onları ABD bankacılık sisteminden etkili bir şekilde atarak, Amerikalılarla ticaretlerini yasaklayarak ve ABD varlıklarını dondurarak kullanabileceğini de belirtti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Ocak ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde günlük Rusları ABD'nin ihracat kontrollerinden kurtarmayı ve sanayi sektörlerini hedeflemeye odaklanmayı planladığını söyledi. Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisi Peter Harrell Massachusetts'te yaptığı konuşmada, "kilit kişilerin" de "büyük yaptırımlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.