Endonezya Yanardağı: Semeru Dağı Patladıktan Sonra Sakinler Panik İçinde Kaçıyor

Yetkililer, Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki Semeru yanardağının Cumartesi günü patlayarak büyük duman ve kül bulutları yaymasının ardından en az bir kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin ağır yanıklara maruz kaldığını söyledi.

Ülkenin afet azaltma kurumu (BNPB) tarafından Cumartesi günü paylaşılan videolar, yükselen duman ve küllerin Lumajang bölgesindeki bazı yakın köyleri kapladığı için sakinlerin panik içinde koştuğunu gösterdi.

Lumajang bölgesi başkan yardımcısı Indah Masdar, düzenlediği basın toplantısında bir kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yanıklardan yaralandığını söyledi. BNPB daha sonra 35 hastanın yerel tıbbi tesislerde tedavi edildiğini söyledi. Indah, binaların içinde mahsur kalan insanları kurtarmak için helikopter istedi.

"Büyük sıkıntı içindeyiz" dedi ve en az 10 kişinin mahsur kaldığını da sözlerine ekledi. Üzücü, ailelerinin hepsi ağlıyor” dedi. Lumajang ilçe başkanı Thoriqul Haq, çok sayıda kum madencisinin mayınların yakınında mahsur kaldığını söyledi. Haq, Reuters'e Lumajang ile yakınlardaki Malang kentini birbirine bağlayan yol ve köprünün kesildiğini söyledi.

“Bu, patlak verdiğinden beri çok acil ve hızlı bir durum oldu” dedi. Haq, tahliyelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Daha sonra MetroTV haber kanalına, kopan köprünün yakındaki bir bölgenin tıbbi yardıma erişimi olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

TV One'a konuşan Haq, "Kalın kül sütunları birkaç köyü karanlığa çevirdi" diyerek, yüzlerce kişinin geçici barınaklara taşındığını veya diğer güvenli bölgelere bırakıldığını da sözlerine ekledi.

BNPB başkanı Suharyanto, yetkililerin tahliye çadırları kurduklarını, ancak yoğun duman nedeniyle tahliyelerin engellendiğini söyledi.

Televizyon raporları, insanların büyük bir kül bulutunun altında panik içinde koştuğunu, yüzlerinin volkanik tozla karışık yağmurdan ıslandığını gösterdi.

Endonezya hava sahasını kontrol eden AirNav Endonezya, yaptığı açıklamada patlamanın uçuşlar üzerinde "önemli bir etkiye neden olmadığını" söyledi.

Ülkenin en yoğun nüfuslu adasının en yükseği olan 3.676 metrelik (12.060 fit) Semeru, Endonezya'nın yaklaşık 130 aktif yanardağı arasındadır. Ocak ayında patladı ve can kaybına neden olmadı.

270 milyondan fazla insanın yaşadığı bir takımada olan Endonezya, at nalı şeklindeki bir dizi fay hattı olan Pasifik “Ateş Çemberi” boyunca oturduğu için depremlere ve volkanik faaliyetlere eğilimlidir. Endonezya'da yaklaşık 128 aktif volkan var.