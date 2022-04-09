İran'daki Şehirler Kalın Toz ve Kirletici Tabakalarla Kaplı

Tahran, İran - Başkent Tahran da dahil olmak üzere İran'daki şehirler, batıdan gelen kuvvetli rüzgarlar tarafından taşındığı söylenen kalın toz ve kirletici katmanlarla yutuldu.

Hava kalitesi tehlikeliydi ve görünürlük Cuma günü boyunca ve Cumartesi günü Tahran'da beyaz ve gri bir sis tüm şehri sardığı için çok düşüktü.

Tahran, küresel hava kalitesi izleme şirketi IQAir'e göre, "çok sağlıksız" ortalama gerçek zamanlı hava kalitesi endeksi 236 olan Cuma günü dünyanın en kirli şehriydi.

İsviçreli şirketin endeksi Cumartesi günü öğlene kadar "sağlıksız" bir 183 gösterdi, ancak Cuma günü yerel tahminler bir noktada 500'den fazla bir endekse işaret etti.

Belediye yetkilileri, eski araçların, fabrikaların ve düşük kaliteli yakıtın bu sefer ana neden olmadığını, çünkü fırtınaların ve kuvvetli rüzgarların, iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin tetiklediği Irak'tan toz taşıdığı düşünülüyor.

İran Çevre Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bazıları Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün'den de olmak üzere İran'a daha fazla toz dalgası itilmesiyle kirlilik durumunun Cumartesi akşamına kadar kötüleşmesinin beklendiğini söyledi.

Departmanın hava ve iklim ofisine başkanlık eden Dariush Golalizadeh, Tasnim haber sitesine verdiği demeçte, ülke genelinde 26 ilin iki gün boyunca taşınan tozun neden olduğu bir miktar kirlilikle uğraştığını söyledi.

"Diplomasi, bu fenomene karşı koymanın ana yoludur" diyen Bakan, bakanlığın komşu ülkelerle toplantı çağrısında bulunduğunu ancak şu ana kadar reddedildiğini de sözlerine ekledi.

Hükümet verileri, Tahran'ın 20 Mart'ta sona eren İran takvim yılının tamamı boyunca sadece iki günlük "temiz" havanın tadını çıkardığını gösteriyor.

Çoğu gün "kabul edilebilir" olarak sınıflandırıldı ve 111 gün ya savunmasız gruplar ya da tüm vatandaşlar için güvensiz ilan edildi.

Yetkililer, banliyölerin de yakındaki şehirlerden geldiği gün boyunca yaklaşık 12 milyonluk bir nüfus gören şehri kapatmaktan büyük ölçüde kaçınıyor.

Cumartesi günü belediye şehri kapatmayı reddetti ve savunmasız gruplara içeride kalmalarını tavsiye etti.

İki yıl süren COVID-19 kapanmalarının ardından geçen hafta tamamen yeniden açılan okullar da açık tutuldu, ancak öğrencilere içeride kalmaları tavsiye edildi.

Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, bir grup sanatçıyla bir toplantıyı yeniden planlamak zorunda kalırken, Tahran'ın Persepolis FC'si Tahran'ın Azadi Stadyumu'ndaki bir futbol maçını ertelemek zorunda kaldı.