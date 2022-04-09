Güney Sudan'da 7,7 Milyondan Fazla Kişi Gıda Kriziyle Karşı Karşıya

Güney Sudan'daki silahlı çatışmalar, seller ve kuraklık, 7,7 milyondan fazla insanı (nüfusun yaklaşık yüzde 63'ü) bir gıda kriziyle karşı karşıya bıraktı.

Birleşmiş Milletler ve Güney Sudan hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşırı hava koşullarının, artan silahlı şiddetin ve ülke içinde yerinden edilmiş insanların sayısının, geçen yıldan bu yana kötüleşen gıda güvensizliğinin artmasına yol açtığını söyledi.

BM Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Sara Beysolow Nyanti, "Toplum düzeyinde barışı sağlamak için bu geçişi yapmaya başlamazsak, Güney Sudan'da sahip olduğumuz duruma sahip olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortak bir BM ve hükümet raporuna göre, gıda kıtlığından en çok acı çeken nüfuslar Birlik, Jonglei, Yukarı Nil, Warrap ve Doğu Ekvator eyaletlerinde bulunuyor.

"Çatışma ele alınana kadar, bu sayıların arttığını görmeye devam edeceğiz, çünkü bunun anlamı, insanların ekim yapmak için topraklarına güvenli bir şekilde erişememesidir" diyor Güney Sudan'daki Dünya Gıda Programı ülke direktörü Adeyinka Badejo.

"Ülkenin liderlerini barış yoluna devam etmeye çağırıyoruz."

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ve başkan yardımcısı Riek Machar, geçtiğimiz hafta, haftalarca tırmanan çatışmaların ardından rakip güçlerini birleşik bir komuta altında entegre etme konusundaki görüşmelere yeniden başlama konusunda anlaştılar.

Anlaşmaya rağmen, Cuma günü petrol zengini Unity State'teki hükümet ve muhalefet güçleri arasında yeni çatışmalar patlak verdi.

2018'de beş yıllık iç savaşı sona erdiren bir barış anlaşmasına imza atmasına ve iki yıl önce bir birlik hükümeti kurmasına rağmen, Kiir ve Machar'ın karşıt tarafları arasındaki çatışmalar, iktidarı nasıl paylaşacakları konusundaki anlaşmazlıkların ortasında devam etti.

Güney Sudan, 2011'deki bağımsızlığından bu yana devam eden istikrarsızlık yaşadı. Her iki lider de BM tarafından şiddetteki rollerinin yanı sıra siyasi özgürlükleri boğmak ve ulusal kasaları yağmalamakla eleştirildi.

Çatışma neredeyse 400.000 hayata mal oldu ve milyonlarca insanı evlerinden söküp attı.

Geçtiğimiz ay BM, Güney Sudan'a 2022 yılına kadar milyonlarca kişiye yardım etmek için acil, hayat kurtarıcı yardım sağlamak için gereken 1,7 milyar dolarlık yardımı toplaması için uluslararası bir çağrı başlattı. BM, nüfusun üçte ikisinden fazlasının - yaklaşık dokuz milyon insanın - insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.