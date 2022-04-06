Putin'in Savaşının Arkasında Toplanan Sıradan Ruslar Kimler?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, sokaklara dökülen protestocular, Rus rahipler, akademisyenler ve kültürel figürler tarafından eleştirildi.

Binlerce kişi savaş karşıtı mitinglere katıldıkları için tutuklandı ve birçoğu, artan bir baskının ve Batı yaptırımları biriktikçe kötüleşen ekonominin ortasında ülkeden kaçtı.

Ancak bu eleştirmenlerin bir bütün olarak Rusya'yı ne kadar temsil ettikleri belirsizdir.

Bağımsız anketçi Levada tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, yüzde 80'den fazlasının Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini desteklediğini gösterdi. Bazı gözlemcilerin belirttiği gibi, kamuoyu yoklamaları siyasi iklim nedeniyle çarpıtılabilir. Örneğin, "dezenformasyon" yaymaktan hapis cezaları, katılımcıları dürüstlükten daha az bırakmış olabilir.

Bununla birlikte, bu sayıları tamamen reddetmek yanlış olur.

2014 yılında, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in popülaritesi yüzde 89'luk rekor bir seviyeye yükseldi - bu nispeten kansız ve daha az dağınık bir kampanya olmasına rağmen.

II. Dünya Savaşı'ndaki zaferin ve daha genel olarak Rus askeri ihtişamının sembolü olan siyah-turuncu St George's kurdelesi, her yerde görülen bir manzara haline geldi.

Bu tür bir destek, siyaset bilimcilerin "bayrağın etrafında toplanma" etkisi olarak adlandırdıkları, bir kriz başka türlü popüler olmayan bir lideri desteklediğinde.

Siyaset bilimci Gulnaz Sharafutdinova, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Putin'in popülaritesindeki [mevcut] artış, kolektif kimliğin dinamikleri ve herhangi bir yabancı çatışma sırasındaki belirginliği nedeniyle bekleniyordu ve savaş, ulusal kimliği Rusların dünya görüşünün merkezine getirmenin nihai aracıdır" dedi.

"[Ukrayna'da] savaşın ilk günlerinde bazı karışıklıklar görülürken, toplumdaki konsolidasyon her geçen gün büyüdü. Yaptırımlar ve bunların nasıl algılandığı ve iletildiği de Batı'ya karşı savunmacı bir duruşun sertleşmesine neden oldu."

Sharafutdinova, Rusların yeni yaptırımlardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve grup kimliği duygusunu güçlendirmiş olabilecek Batılı ülkelere karşı kırgın hissettiğini savundu.

Putin'in popülaritesi

Putin geçmişte, kaotik, suçla dolu 1990'lardan sonra Ruslara istikrar ve göreceli refah getirdiği için popülerlik kazandı.

Aynı zamanda, birçok Rus Batı ulusları tarafından giderek daha fazla dehşete düşürüldü. Onlara göre, bir zamanlar ilk insanı uzaya gönderen bir süper güç olan ülkeleri, uluslararası sahnede giderek daha fazla göz ardı edildi.

Onlar, sınırlarına kadar sürünen Soğuk Savaş rakiplerini, Boris Yeltsin'in Komünist rakibi Gennady Zyuganov'u yendiği 1996 cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışmakla ve iki yıl sonra müttefiki Sırbistan'ı boyun eğdirmek için bombalamak için uluslararası hukuku çiğnemekle suçladılar.

Ve Putin, ABD'nin dünyanın polisi olarak kendi atadığı role meydan okuyor olarak görülüyor.

St Petersburg, Ukrayna'dan bir akademisyen olan 68 yaşındaki Valentina'ya göre, ABD'nin projelerinden sadece bir diğeri.

"2014'te Ukrayna'da ABD'nin katılımıyla gerçekleşen darbeden sonra, ülke dış kontrol altına alındı" diyen Al Jazeera'ye, Valentina gibi eleştirmenlerin Washington tarafından düzenlenen bir darbe olarak reddettiği dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in görevden alınmasına yol açan Maidan devrimine atıfta bulundu.

"Darbeden bu yana geçen yıllar boyunca, Ukrayna Avrupa'nın en fakir ülkesi haline geldi ve biyolojik de dahil olmak üzere her türlü silahla dolup taşıyor. Rusya için bu tehlikeli ve saldırgan bir komşu. Rusya'nın bu adımı atmak zorunda kaldığına inanıyorum."

Rusya, ABD'yi defalarca Ukrayna'da biyolojik silah geliştirmekle suçladı. ABD'li yetkililer, hastalık kontrolü amacıyla ölümcül patojenlerin incelenmesi için Ukrayna'daki laboratuvarları finanse ettiklerini kabul ettiler.

ABD'li yetkililer 2013-14 devrimini açıkça desteklediler ve sızdırılan konuşmalar, o zamanki Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, sert Rus karşıtı politikacı Arseniy Yatsenyuk da dahil olmak üzere Ukrayna'nın yeni hükümeti için favorilerini seçtiğini ortaya koydu. Bu sızıntıdan birkaç hafta sonra, Yatsenyuk başbakan olarak atandı.

Valentina, mevcut Ukrayna hükümetini tamamen ABD'nin kuklası olarak görüyordu ve Başkan Volodymyr Zelenskiy'nin istese bile Rusya ile uzlaşmayacağına inanıyordu.

Beyaz Saray'ın, Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürütmek için Ukrayna'yı feda etmeye istekli olduğuna inanıyordu.

Zelenskiy, "Böyle bir girişimde bulunmuş olsaydı bile, muhtemelen Nobel Barış Ödülü'nü talep edebilirdi, ancak belli ki hemen ortadan kaldırılacağı için bunu görecek kadar yaşayamayacaktı" dedi. "ABD, Ukrayna'da Ukrayna kanının son damlasına kadar savaş açacak."

Ülkelerinin sözde "özel askeri operasyonunu" destekleyen Ruslar, Ukrayna hükümetinin, Rusya'ya düşman olarak görülen Ukrayna milliyetçiliğinin uzun bir tarihine bağlanan neo-Nazi unsurlar tarafından ele geçirildiğine inanıyor.